Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Неожиданное поражение. Агробизнес пропустил три мяча от Пробоя

Поединок прошел в Волочиске на стадионе «Юность»

Неожиданное поражение. Агробизнес пропустил три мяча от Пробоя
НК Пробой

В воскресенье, 19 октября, в Волочиске прошел поединок 12-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Пробой» и проиграл со счетом 0:3.

Результат матча стал неожиданным. Ведь «Агробизнес» за предыдущие 11 матчей пропустил всего пять мячей.

Гости вышли вперед уже на шестой минуте поединка. Счет в матче открыл Николай Сикач.

В середине первого тайма «Агробизнес» пропустил второй мяч. Автором гола на 22-й минуте стал Богдан Оринчак.

На этом неприятности для «Агробизнеса» не закончились. На 57-й минуте Оринчак оформил дубль и окончательно похоронил надежды хозяев на положительный исход поединка.

Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Волочиск, стадион «Юность»

«Агробизнес» Волочиск – «Пробой» Городенка – 0:3

Голы: Сикач, 6, Оринчак, 22, 57

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Пробой).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Пробой).
7’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пробой.
ЛНЗ – Колос – 1:0. Кто реализовал пенальти? Видео гола и обзор матча
Решающим эпизодом в матче стал пенальти. ЛНЗ переиграл Колос
«Я верующий, поэтому это мне помогает». Голкипер Зари – о ничьей с Динамо
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Агробизнес Пробой Городенка Богдан Оринчак
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
