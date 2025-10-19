Неожиданное поражение. Агробизнес пропустил три мяча от Пробоя
Поединок прошел в Волочиске на стадионе «Юность»
В воскресенье, 19 октября, в Волочиске прошел поединок 12-го тура Первой лиги. «Агробизнес» принимал «Пробой» и проиграл со счетом 0:3.
Результат матча стал неожиданным. Ведь «Агробизнес» за предыдущие 11 матчей пропустил всего пять мячей.
Гости вышли вперед уже на шестой минуте поединка. Счет в матче открыл Николай Сикач.
В середине первого тайма «Агробизнес» пропустил второй мяч. Автором гола на 22-й минуте стал Богдан Оринчак.
На этом неприятности для «Агробизнеса» не закончились. На 57-й минуте Оринчак оформил дубль и окончательно похоронил надежды хозяев на положительный исход поединка.
Первая лига. 12-й тур, 19 октября. Волочиск, стадион «Юность»
«Агробизнес» Волочиск – «Пробой» Городенка – 0:3
Голы: Сикач, 6, Оринчак, 22, 57
