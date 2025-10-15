Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Агробизнес
19.10.2025 15:00 - : -
Пробой
Украина. Первая лига
Агробизнес – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 19 октября в 12:30 по Киеву

Агробизнес – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Агробизнес

В воскресенье, 19 октября состоится поединок 12-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 12:30.

Агробизнес

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне Первой лиги. За 11 поединков «Агробизнесу» удалось завоевать 21 очко, благодаря которым он сейчас и занимает 4-е место турнирной таблицы. Ближайший преследователь, «Левый Берег», отстает от клуба на 2 зачетных пункта (однако у киевлян еще есть игра в запасе), а расстояние от «Ингульца», который разместился на 3-й строчке составляет всего 1 балл.

В Кубке Украины «Агробизнес» без особых проблем прошел низших по рангу «Диназ» и «Денгофф». В 1/8 финала команда встретится с «Металлистом 1925».

Пробой Городенка

А вот у дебютанта Первой лиги дела обстоят не так хорошо. После 11 игр на счету команды только 9 баллов, которые позволяют ей занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны переходных игр составляет всего 1 балл, но у «Металлиста», который находится на 13-м месте, есть 1 поединок в запасе.

Из Кубка Украины городенковцы вылетели после поражения против «ЛНЗ» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

Команды еще никогда не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «Агробизнес» победил в каждом из 6 домашних поединков этого сезона.
  • «Агробизнес» пропустил всего 5 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • «Пробой» в свою очередь пропустил уже 16 голов – 3-й худший результат среди всех команд Первой лиги.
  • «Пробой» имеет только 1 победу в последних 11 играх.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

