Главный тренер Пробоя: «Это была наша лучшая игра в Первой лиге»

В 12-м туре Первой лиги сенсационный результат был зафиксирован в Волочиске, где один из лидеров – «Агробизнес» – был разгромлен клубом-новичком – «Пробоем» (0:3).

Главный тренер гостей Владимир Ковалюк эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным так убедительно сыграть в гостях.

«Агробизнес» – команда, которая уже не первый сезон очень мало пропускает, и поэтому мы решили удивить подолян острыми атаками уже в дебюте, чтобы забить быстрый гол. Это нам удалось: уже на 6-й минуте вышли вперед, что добавило уверенности в своих силах.

Во-вторых, решили персонально сыграть с бомбардиром «Агробизнеса» Максимом Войтиховским, который, как правило, не уходит с поля без своего гола. А при розыгрыше стандартных положений его опекали даже два наших защитника. Эта домашняя заготовка сработала, Войтиховский был незаметен, и в середине второго тайма его заменили.

Ну и, наконец, мы уже все ждали результативных действий от нашего лидера атак Богдана Орынчака. В Волочиске его, как говорят, прорвало, он оформил «дубль», доведя дело до разгрома.

Радует, что все наши голы были трудовыми. Это была лучшая игра «Пробоя» в нынешнем сезоне, продемонстрированная в поединке с соперником, который всегда успешно выступает на своем поле».

«Пробой» занимает 10-е место в Первой лиге, набрав 12 очков.