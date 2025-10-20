Максим ФЕЩУК: «У меня есть сомнения, что там был одиннадцатиметровый»

В поединке 12-го тура Первой лиги «Феникс-Мариуполь» со счетом 0:2 проиграл тернопольской «Ниве». Итог матча подвел тренер ФК «Феникс-Мариуполь» Максим Фещук.

«По результату точно не вышло. А по игре, зная сильные стороны Нивы, команды, классно переходящей из фазы обороны в фазу атаки, довольно неплохо мы выглядели. Один маленький нюанс, почему у нас нет результата. У нас нет забитых мячей. Забитые мячи делают результат. Может, многие молодые у нас играют, некоторые, на кого рассчитывали, травмированы. Поэтому я за игру поблагодарил. Главное приподнять голову. Будем драться дальше. Команда живет дальше. Всё нормально. Итог на мне. И главное – вера в себя.

У нас было достаточно моментов, чтобы забить хотя бы один мяч и переломить ход игры. Конечно, пришлось нам открываться в конце игры. И Нива пользовалась тем, что довольно качественно выбегала. На счет второго гола, который они забили. У меня есть сомнения, что там был одиннадцатиметровый. Честно, сомнения есть. Этот гол немного надломил, но двигаемся вперед. Многие молодые. Как я им говорю, они еще авансом в первой лиге. И для них есть большая возможность себя засветить, зарекомендовать и сделать все для того, чтобы оставаться. Потому что, задача на сезон – это остаться в Первой лиге. И каждая игра важна. Эта задача, к сожалению, решается не в самом конце. Его нужно решать скорее. Мы пока внизу турнирной таблицы, но каждую игру будем играть на результат и будем все для того делать, чтобы поскорее изменить ситуацию, обрести уверенность и добавлять в качестве игры», – сказал Максим Фещук.