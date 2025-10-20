Наставник Феникс-Мариуполь на грани отставки

Как стало известно Sport.ua, несмотря на пять поражений подряд, руководство перволигового ФК «Феникс-Мариуполь» не рассматривает вопрос об отставке главного тренера Максима Фещука.

Однако, по имеющейся информации, кредит доверия может иссякнуть в случае поражения подопечных Фещука от «Пробы» в поединке 13-го тура Первой лиги, который состоится в Городенке 25 октября.

Ситуация для львовской команды осложняется тем, что в ближайших матчах ей из-за травмы не сможет помочь капитан, бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Богданов.

Пока в активе «Феникса-Мариуполя» восемь очков – он занимает 14-е место в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что «Нива» Тернополь обыграла «Феникс-Мариуполь» в поединке Первой лиги.