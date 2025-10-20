Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
20 октября 2025, 12:13
Долго не уступали. Ювентус разрушил успешную серию в чемпионате Италии

Туринцы впервые за 73 года проиграли «Комо» в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября в седьмом туре итальянской Серии А случилась сенсация: «Комо» на своем поле обыграл «Ювентус» (2:0).

Согласно статистике, в последний раз «Комо» удавалось победить туринцев в чемпионате Италии еще в далеком 1952 году.

Ровно 73 года назад команда из одноименного города дома с таким же счетом одержала победу над «Ювентусом» – 2:0.

После той давней виктории «Комо» оформил серию из 23 матчей без побед над «старой синьорой» – девять ничьих и 14 поражений.

К тому же эта победа стала четвертой для команды над «Ювентусом» за время выступлений в Серии А.

Андрей Витренко
