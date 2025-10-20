Ман Юнайтед впервые за долгое время обыграл Ливерпуль на Энфилде
«Дьяволы» прервали негативную серию, которая длилась с 2016 года
19 октября «Манчестер Юнайтед» сотворил сенсацию, обыграв в гостях «Ливерпуль» в восьмом туре Английской Премьер-лиги (2:1).
«Дьяволы» впервые с 2016 года одержали победу над «мерсисайдцами» на стадионе «Энфилд» – тогда 17 января «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Уэйна Руни обыграл соперника со счетом 1:0.
После того матча «дьяволам» не удавалось обыграть «Ливерпуль» на его поле в течение десяти матчей: пять поражений и пять ничьих.
Последние матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд»:
The last time United beat Liverpool at Anfield was in 2016 🤯 pic.twitter.com/GFROjc0rWU— ESPN UK (@ESPNUK) October 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Ефима Конопли летом заканчивается контракт с «горняками»
9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября