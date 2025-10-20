Ман Юнайтед впервые за долгое время обыграл Ливерпуль на Энфилде

19 октября «Манчестер Юнайтед» сотворил сенсацию, обыграв в гостях «Ливерпуль» в восьмом туре Английской Премьер-лиги (2:1).

«Дьяволы» впервые с 2016 года одержали победу над «мерсисайдцами» на стадионе «Энфилд» – тогда 17 января «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Уэйна Руни обыграл соперника со счетом 1:0.

После того матча «дьяволам» не удавалось обыграть «Ливерпуль» на его поле в течение десяти матчей: пять поражений и пять ничьих.

Читайте также: Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах

Последние матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд»: