Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 октября 2025, 16:09 | Обновлено 20 октября 2025, 16:12
«Дьяволы» прервали негативную серию, которая длилась с 2016 года

Ман Юнайтед впервые за долгое время обыграл Ливерпуль на Энфилде
Getty Images/Global Images Ukraine

19 октября «Манчестер Юнайтед» сотворил сенсацию, обыграв в гостях «Ливерпуль» в восьмом туре Английской Премьер-лиги (2:1).

«Дьяволы» впервые с 2016 года одержали победу над «мерсисайдцами» на стадионе «Энфилд» – тогда 17 января «Манчестер Юнайтед» благодаря голу Уэйна Руни обыграл соперника со счетом 1:0.

После того матча «дьяволам» не удавалось обыграть «Ливерпуль» на его поле в течение десяти матчей: пять поражений и пять ничьих.

Последние матчи «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Энфилд»:

Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Энфилд
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
