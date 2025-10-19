Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах

Ливерпуль впервые с ноября 2014 года (под руководством Брендана Роджерса) проиграл 4 матча подряд во всех турнирах.

В матче 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на Энфилде был сильнее «красных» (2:1).

Это поражение Ливерпуля стало для них четвертым во всех турнирах, чего не случалось с командой уже более 10 лет.

Серия Ливерпуля по поражениям во всех турнирах (4)

АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1

ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0

АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1

АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2