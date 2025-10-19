Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах
Очередным поражением закончился домашний поединок против Манчестер Юнайтед
Ливерпуль впервые с ноября 2014 года (под руководством Брендана Роджерса) проиграл 4 матча подряд во всех турнирах.
В матче 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на Энфилде был сильнее «красных» (2:1).
Это поражение Ливерпуля стало для них четвертым во всех турнирах, чего не случалось с командой уже более 10 лет.
Серия Ливерпуля по поражениям во всех турнирах (4)
- АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
- ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
- АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
- АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
4 - Liverpool have lost four consecutive games in all competitions for the first time since November 2014 under Brendan Rodgers. Sobering. pic.twitter.com/6X4zWswy21— OptaJoe (@OptaJoe) October 19, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 500 в Нинбо
Боксер рассказал, как ему удается одерживать победы