Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах
Англия
19 октября 2025, 21:14 | Обновлено 19 октября 2025, 21:23
141
0

Ливерпуль впервые с ноября 2014 проиграл 4 матча подряд во всех турнирах

Очередным поражением закончился домашний поединок против Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Ливерпуль впервые с ноября 2014 года (под руководством Брендана Роджерса) проиграл 4 матча подряд во всех турнирах.

В матче 8-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на Энфилде был сильнее «красных» (2:1).

Это поражение Ливерпуля стало для них четвертым во всех турнирах, чего не случалось с командой уже более 10 лет.

Серия Ливерпуля по поражениям во всех турнирах (4)

  • АПЛ, Кристал Пэлас – Ливерпуль – 2:1
  • ЛЧ, Галатасарай – Ливерпуль – 1:0
  • АПЛ, Челси – Ливерпуль – 2:1
  • АПЛ, Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 1:2
По теме:
Рубен Аморим установил интересное достижение с МЮ
Гарри Магуайр снова стал «волшебной палочкой» Манчестер Юнайтед
Ливерпуль – Ман Юнайтед – 1:2. Неожиданность на Энфилде. Видео голов, обзор
Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
