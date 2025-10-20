Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самсунспор станет 6-м турецким соперником Динамо в еврокубках
Лига конференций
20 октября 2025, 10:23 | Обновлено 20 октября 2025, 10:24
279
1

Самсунспор станет 6-м турецким соперником Динамо в еврокубках

Как играли киевляне раньше с турецкими командами?

20 октября 2025, 10:23 | Обновлено 20 октября 2025, 10:24
279
1 Comments
Самсунспор станет 6-м турецким соперником Динамо в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Самсунспор станет 6-м турецким соперником Динамо в еврокубках.

Произойдет это в четверг, 23 октября, в выездном матче против Самсунспора.

В общей сложности Динамо в своей еврокубковой истории уже 27 раз встречалось с клубами из Турции. Соперниками киевлян были Бурсаспор, Трабзонспор, Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай.

13 раз Динамо побеждало турок, 7 раз была зафиксирована ничья, еще 7 раз победу отмечали представители Турции.

Матчи Динамо против турецких команд в еврокубках

  • 1975: КК, Бурсаспор – Динамо – 0:1
  • 1975: КК, Динамо – Бурсаспор – 2:0
  • 1981: КЕЧ, Динамо – Трабзонспор – 1:0
  • 1981: КЕЧ, Трабзонспор – Динамо – 1:1
  • 1987: КЕЧ, Бешикташ – Динамо – 0:5
  • 1987: КЕЧ, Динамо – Бешикташ – 2:0
  • 2002: КУ, Бешикташ – Динамо – 3:1
  • 2002: КУ, Динамо – Бешикташ – 0:0
  • 2004: ЛЧ, Динамо – Трабзонспор – 1:2
  • 2004: ЛЧ, Трабзонспор – Динамо – 0:2
  • 2006: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 3:1
  • 2006: ЛЧ, Фенербахче – Динамо – 2:2
  • 2008: ЛЧ, Фенербахче – Динамо – 0:0
  • 2008: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 1:0
  • 2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо – 1:4
  • 2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ – 4:0
  • 2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ – 1:0
  • 2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо – 1:0
  • 2016: ЛЧ, Бешикташ – Динамо – 1:1
  • 2016: ЛЧ, Динамо – Бешикташ – 6:0
  • 2022: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 0:0
  • 2022: ЛЧ, Фенербахче – Динамо – 1:2
  • 2022: ЛЕ, Фенербахче – Динамо – 2:1
  • 2022: ЛЕ, Динамо – Фенербахче – 0:2
  • 2023: ЛК, Динамо – Бешикташ – 2:3
  • 2023: ЛК, Бешикташ – Динамо – 1:0
  • 2025: ЛЕ, Галатасарай – Динамо – 3:3
  • 2025: ЛК, Самсунспор – Динамо
По теме:
Экс-арбитр ФИФА объяснил, почему не было пенальти в матче Заря – Динамо
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок в звездной команде Динамо»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «У него лишний вес, он вечно пьет»
статистика Самсунспор Динамо Киев Лига конференций
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Футбол | 20 октября 2025, 06:22 6
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»
Олег САЛЕНКО: «Если Динамо это сделает – то перестанет себя уважать»

Легенда клуба – о матче против «Самсунспора»

Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 24
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты
Превзошли сами себя. Эпицентр победил Карпаты

Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции
Футбол | 20.10.2025, 10:50
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Челси возглавил сборную Швеции
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Футбол | 19.10.2025, 12:51
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Идут переговоры
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Футбол | 19.10.2025, 12:19
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Воспитанник Динамо покинул чемпионат Украины. Где продолжит карьеру?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Al Fredli
Останні роки не дуже з турками вигравали.Ну то таке.Це ж не тільки з турками.Динамо команда настрою.
Ответить
0
Популярные новости
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
Кривбасс – лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьих Шахтера и Динамо
19.10.2025, 06:23 12
Футбол
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
Ассистент Турана объяснил ситуацию с Ротанем и непристойным жестом
18.10.2025, 23:37 3
Футбол
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
Леоненко дал совет Ярмоленко: «Если ты такое творишь...»
18.10.2025, 10:49 6
Футбол
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
Турки Аль-Шейх не сдержал обещания и разозлил фанатов бокса
18.10.2025, 22:04 2
Бокс
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
Нулевая ничья в Житомире. Полесье и Шахтёр не смогли определить сильнейшего
18.10.2025, 19:55 141
Футбол
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
Александр УСИК: «Это решение уже принято»
18.10.2025, 08:27 11
Бокс
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем