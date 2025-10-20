Лига конференций20 октября 2025, 10:23 | Обновлено 20 октября 2025, 10:24
279
1
Самсунспор станет 6-м турецким соперником Динамо в еврокубках
Как играли киевляне раньше с турецкими командами?
20 октября 2025, 10:23 | Обновлено 20 октября 2025, 10:24
279
Самсунспор станет 6-м турецким соперником Динамо в еврокубках.
Произойдет это в четверг, 23 октября, в выездном матче против Самсунспора.
В общей сложности Динамо в своей еврокубковой истории уже 27 раз встречалось с клубами из Турции. Соперниками киевлян были Бурсаспор, Трабзонспор, Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай.
13 раз Динамо побеждало турок, 7 раз была зафиксирована ничья, еще 7 раз победу отмечали представители Турции.
Матчи Динамо против турецких команд в еврокубках
- 1975: КК, Бурсаспор – Динамо – 0:1
- 1975: КК, Динамо – Бурсаспор – 2:0
- 1981: КЕЧ, Динамо – Трабзонспор – 1:0
- 1981: КЕЧ, Трабзонспор – Динамо – 1:1
- 1987: КЕЧ, Бешикташ – Динамо – 0:5
- 1987: КЕЧ, Динамо – Бешикташ – 2:0
- 2002: КУ, Бешикташ – Динамо – 3:1
- 2002: КУ, Динамо – Бешикташ – 0:0
- 2004: ЛЧ, Динамо – Трабзонспор – 1:2
- 2004: ЛЧ, Трабзонспор – Динамо – 0:2
- 2006: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 3:1
- 2006: ЛЧ, Фенербахче – Динамо – 2:2
- 2008: ЛЧ, Фенербахче – Динамо – 0:0
- 2008: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 1:0
- 2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо – 1:4
- 2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ – 4:0
- 2011: ЛЕ, Динамо – Бешикташ – 1:0
- 2011: ЛЕ, Бешикташ – Динамо – 1:0
- 2016: ЛЧ, Бешикташ – Динамо – 1:1
- 2016: ЛЧ, Динамо – Бешикташ – 6:0
- 2022: ЛЧ, Динамо – Фенербахче – 0:0
- 2022: ЛЧ, Фенербахче – Динамо – 1:2
- 2022: ЛЕ, Фенербахче – Динамо – 2:1
- 2022: ЛЕ, Динамо – Фенербахче – 0:2
- 2023: ЛК, Динамо – Бешикташ – 2:3
- 2023: ЛК, Бешикташ – Динамо – 1:0
- 2025: ЛЕ, Галатасарай – Динамо – 3:3
- 2025: ЛК, Самсунспор – Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 октября 2025, 06:22 6
Легенда клуба – о матче против «Самсунспора»
Футбол | 19 октября 2025, 20:01 24
Команда Сергея Нагорняка забила трижды в ворота «львов»
Футбол | 20.10.2025, 10:50
Футбол | 19.10.2025, 12:51
Футбол | 19.10.2025, 12:19
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Останні роки не дуже з турками вигравали.Ну то таке.Це ж не тільки з турками.Динамо команда настрою.
Популярные новости
18.10.2025, 18:49 27
19.10.2025, 06:23 12
18.10.2025, 23:37 3
18.10.2025, 10:49 6
18.10.2025, 22:04 2
18.10.2025, 19:55 141
18.10.2025, 08:27 11
19.10.2025, 08:55 8