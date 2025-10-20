Самсунспор станет 6-м турецким соперником Динамо в еврокубках.

Произойдет это в четверг, 23 октября, в выездном матче против Самсунспора.

В общей сложности Динамо в своей еврокубковой истории уже 27 раз встречалось с клубами из Турции. Соперниками киевлян были Бурсаспор, Трабзонспор, Бешикташ, Фенербахче и Галатасарай.

13 раз Динамо побеждало турок, 7 раз была зафиксирована ничья, еще 7 раз победу отмечали представители Турции.

Матчи Динамо против турецких команд в еврокубках