Лидер УПЛ пополнился игроком, который отказывался возвращаться в Украину

В стан лидера УПЛ криворожского «Кривбасса» вернулся легионер.

По информации Inside UPL, португальский фулбек Рафаэль Бандейра приехал в Украину. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Отметим, что ранее появилась информация, что португалец отказался играть в Премьер-лиге и не вернулся в расположение команды, попросив искать ему новый клуб. Очевидно, новое место работы для Бандейры так и не нашли.

В этом сезоне Рафаэль Бандейра успел отыграть два стартовых матча в УПЛ за клуб.