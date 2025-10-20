Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер УПЛ пополнился игроком, который отказывался возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
20 октября 2025, 20:59 |
1601
0

Лидер УПЛ пополнился игроком, который отказывался возвращаться в Украину

Рафаэль Бандейра вернулся в расположение «Кривбасса»

20 октября 2025, 20:59 |
1601
0
Лидер УПЛ пополнился игроком, который отказывался возвращаться в Украину
ФК Кривбасc. Рафаэль Бандейра

В стан лидера УПЛ криворожского «Кривбасса» вернулся легионер.

По информации Inside UPL, португальский фулбек Рафаэль Бандейра приехал в Украину. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Отметим, что ранее появилась информация, что португалец отказался играть в Премьер-лиге и не вернулся в расположение команды, попросив искать ему новый клуб. Очевидно, новое место работы для Бандейры так и не нашли.

В этом сезоне Рафаэль Бандейра успел отыграть два стартовых матча в УПЛ за клуб.

По теме:
Таблица УПЛ после 9-го тура. Металлист 1925 упустил шанс войти в топ-3
Будковский назвал главную проблему Динамо, из-за которой клуб теряет очки
Квитка и Бражко приняли важное решение о будущем
Рафаэль Бандейра Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Футбол | 20 октября 2025, 03:59 6
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ
Сборная Марокко U20 сенсационно переиграла Аргентину и стала победителем ЧМ

Молодежный чемпионат мира U-20 завершился в Чили

Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Футбол | 20 октября 2025, 06:23 19
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей
Кривбасс, Шахтер, Динамо. Турнирная таблица УПЛ после воскресных матчей

9-й тур Украинской Премьер-лиги завершится 20 октября

Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Футбол | 20.10.2025, 21:34
Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Экс-игрок МЮ попал в скандал. Он плюнул в человека во время игры АПЛ
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Футбол | 20.10.2025, 14:30
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Как Днепр побеждал Реал на Бернабеу…
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Футбол | 20.10.2025, 13:17
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Бывший игрок Динамо и сборной Украины начал тренерскую карьеру в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
Снова нефартовая концовка. Заря сыграла вничью с Динамо
18.10.2025, 17:27 83
Футбол
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
Забарный отреагировал на желание Сафонова покинуть ПСЖ
19.10.2025, 08:17 6
Футбол
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
Легендарного украинца, выигравшего Золотой мяч, обвинили в краже
20.10.2025, 08:44 11
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
Шовковский объяснил, почему Динамо потерпело неудачу в матче с Зарей
18.10.2025, 18:49 27
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер уволил тренера. Это ошибка»
18.10.2025, 22:40 4
Футбол
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
Александр УСИК: «Удача, повезло – и все. Но ему же постоянно везет»
18.10.2025, 23:17
Бокс
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
Источник: Реброву нашли замену. Это тренер, который выиграл Лигу чемпионов
19.10.2025, 08:55 9
Футбол
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
Усик начал неожиданные переговоры о бое. И речь идет не о Джейке Поле
20.10.2025, 08:02 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем