Украина. Премьер лига20 октября 2025, 20:59 |
1601
0
Лидер УПЛ пополнился игроком, который отказывался возвращаться в Украину
Рафаэль Бандейра вернулся в расположение «Кривбасса»
20 октября 2025, 20:59 |
1601
0
В стан лидера УПЛ криворожского «Кривбасса» вернулся легионер.
По информации Inside UPL, португальский фулбек Рафаэль Бандейра приехал в Украину. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года.
Отметим, что ранее появилась информация, что португалец отказался играть в Премьер-лиге и не вернулся в расположение команды, попросив искать ему новый клуб. Очевидно, новое место работы для Бандейры так и не нашли.
В этом сезоне Рафаэль Бандейра успел отыграть два стартовых матча в УПЛ за клуб.
