Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Бандейра и Хрвое Илич больше не планируют играть в составе криворожского «Кривбасса»
Правый защитник Бандейра и атакующий полузащитник Хрвое Илич отказались возвращаться в расположение криворожского «Кривбасса», несмотря на действующие контракты.
Хорватский футболист был отстранен от первой команды из-за постоянных конфликтов с главным тренером. Илич неоднократно сообщал команде о своем желании покинуть Украину и отказывался играть в чемпионате. В итоге 26-летний игрок покинул Премьер-лигу и уехал в Хорватию.
Бандейра еще в июне попросил руководство «Кривбасса» найти для него новую команду, однако криворожский клуб не получил интересных предложений. Португалец некоторое время тренировался с командой, играл на тренировочных сборах, однако в августе также уехал из Украины.
На данный момент оба игрока отказываются играть в Премьер-лиге и не собираются возвращаться в расположение «Кривбасса». Контракт Илича истекает в июне следующего года, соглашение Бандейры истечет в декабре 2025 года.
Хрвое приехал в украинский чемпионат два года назад из израильского «Хапоэля» (Тель-Авив). Бандейра был подписан в январе прошлого года на правах свободного агента.
