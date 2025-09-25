Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
25 сентября 2025, 10:24 |
1165
0

Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги

Бандейра и Хрвое Илич больше не планируют играть в составе криворожского «Кривбасса»

25 сентября 2025, 10:24 |
1165
0
Два легионера отказались возвращаться в клуб Украинской Премьер-лиги
ФК Кривбасс Кривой Рог. Хрвое Илич

Правый защитник Бандейра и атакующий полузащитник Хрвое Илич отказались возвращаться в расположение криворожского «Кривбасса», несмотря на действующие контракты.

Хорватский футболист был отстранен от первой команды из-за постоянных конфликтов с главным тренером. Илич неоднократно сообщал команде о своем желании покинуть Украину и отказывался играть в чемпионате. В итоге 26-летний игрок покинул Премьер-лигу и уехал в Хорватию.

Бандейра еще в июне попросил руководство «Кривбасса» найти для него новую команду, однако криворожский клуб не получил интересных предложений. Португалец некоторое время тренировался с командой, играл на тренировочных сборах, однако в августе также уехал из Украины.

На данный момент оба игрока отказываются играть в Премьер-лиге и не собираются возвращаться в расположение «Кривбасса». Контракт Илича истекает в июне следующего года, соглашение Бандейры истечет в декабре 2025 года.

Хрвое приехал в украинский чемпионат два года назад из израильского «Хапоэля» (Тель-Авив). Бандейра был подписан в январе прошлого года на правах свободного агента.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Он должен быть топ-форвардом. Не знаю, что ему мешает»
Экс-полузащитник Шахтера ставит на Динамо и не верит в Колос
Дарио СРНА: «Ему тяжело. Он страдает, потому что у нас продолжается война»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Рафаэль Бандейра Хрвое Илич
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 2
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко
Стартовала Лига Европы. Турнирная таблица: победа Довбика, ничья Зинченко

Вечером 24 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы

Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Футбол | 25 сентября 2025, 09:41 0
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб
Опытный футболист Динамо может покинуть УПЛ и перейти в турецкий клуб

В услугах 33-летнего Александра Караваева заинтересован «Антальяспор»

Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Футбол | 24.09.2025, 12:06
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Футбол | 24.09.2025, 14:10
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Футбол | 24.09.2025, 10:10
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Почему Сергей Ребров должен уйти в отставку именно сейчас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
«Признаюсь, мне так показалось». Моуриньо оценил игру Судакова
23.09.2025, 22:16 1
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
В США подобрали следующего соперника для Усика. Это мечта для Аль-Шейха
24.09.2025, 04:01
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
ОФИЦИАЛЬНО. Форест принял важное и неожиданное решение по Зинченко
23.09.2025, 15:38 4
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
Дембеле обратился к Месси и Барселоне после завоевания Золотого мяча
23.09.2025, 09:41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб неожиданно уволил коуча
23.09.2025, 22:03 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем