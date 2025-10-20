ФОТО. Дэвид Бекхэм поддержал жену на премьере ее документалки Netflix

Дэвид и Виктория Бекхэм появились на вечере презентации нового документального фильма «Victoria Beckham» от Netflix, который прошел в Нью-Йорке.

На фото, опубликованных Дэвидом в Instagram, пара позирует на фоне логотипа Victoria Beckham, демонстрируя безупречный стиль: футболист выбрал классический серый костюм в клетку, а Виктория – элегантное розовое платье с открытыми плечами.

На мероприятии также присутствовала главный редактор Vogue Анна Винтур. Премьера прошла в теплой атмосфере: зрители увидели фильм о пути Виктории – от поп-звезды до иконы моды.

«Отличный вечер, посвященный документальному фильму Виктории. Спасибо Netflix, Vogue и Анне Винтур», – написал Бекхэм.

Публикация Дэвида собрала более 200 тысяч лайков – фанаты отметили, что даже спустя годы пара остается символом стиля, любви и уверенности.