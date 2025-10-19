Экс-форвард Шахтера, уехавший в США, заявил об амбициях вернуться в Европу

21-летний венесуэльский центрфорвард Кевин Келси, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», а ныне играющий в США за «Портленд Тимберс», заявил, что имеет амбиции вернуться в Европу, где, по его мнению, уровень футбола более высок, чем в MLS.

«Европа есть Европа. В конце концов, уровень там очень высокий. Вы понимаете, о чем речь, как и в случае с «Шахтером», который не играет в топ-5 сильнейших лиг, но все равно это Европа. Вы участвуете в крупных турнирах, но я не умаляю и уровень MLS – лиги, которая растет».

«Я думаю, что пребывание здесь дает мне возможность продолжить свой карьерный рост. Это прекрасная возможность, большой шаг, но я приехал сюда, чтобы набрать обороты и вернуться [в Европу]», – сказал Келси.

В январе нынешнего года «Шахтер» продал Келси в «Портленд Тимберс» за 6 миллионов евро. В регулярном сезоне MLS-2025 венесуэлец сыграл 33 матча, отличившись 7 забитыми мячами и 2 результативными передачами.