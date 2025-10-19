ВИДЕО. Упустил мяч: известный голкипер пропустил курьезный гол
Уго Льорис показал, что все могут ошибаться
Известный французский вратарь Уго Льорис допустил грубую ошибку в заключительном матче регулярного сезона MLS.
38-летний голкипер клуба «Лос-Анджелес» потерял мяч после розыгрыша удара от ворот в поединке с «Колорадо Рэпидз».
Уго пытался отдать пас на другой фланг, однако соперник удачно подставил ногу и срезал мяч в ворота.
Эта ошибка фактически стоила «Лос-Анджелесу» победы, поскольку матч завершился вничью – 2:2.
Hugo Lloris... WYD? 😅— B/R Football (@brfootball) October 19, 2025
(via @MLS)pic.twitter.com/TCX6wpMQdE
