ВИДЕО. Упустил мяч: известный голкипер пропустил курьезный гол

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
19 октября 2025, 22:44 | Обновлено 19 октября 2025, 22:45
391
0

Уго Льорис показал, что все могут ошибаться

Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Известный французский вратарь Уго Льорис допустил грубую ошибку в заключительном матче регулярного сезона MLS.

38-летний голкипер клуба «Лос-Анджелес» потерял мяч после розыгрыша удара от ворот в поединке с «Колорадо Рэпидз».

Уго пытался отдать пас на другой фланг, однако соперник удачно подставил ногу и срезал мяч в ворота.

Эта ошибка фактически стоила «Лос-Анджелесу» победы, поскольку матч завершился вничью – 2:2.

Колорадо Рэпидс Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Уго Льорис Лос-Анджелес (MLS)
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
