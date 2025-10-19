Последние матчи регулярки MLS. На каком месте Интер Майами и Месси?
19 октября в американской лиге прошли 15 матчей
Ночью 19 октября были сыграны последние матчи регулярного сезона MLS.
«Интер» Майами уверенно разобрался с клубом «Нэшвилл» – 5:2. Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший хет-трик и завоевавший «Золотую бутсу».
Легенда немецкого футбола Томас Мюллер попытался принести победу своей команде – «Ванкувер Уайткэпс», реализовав пенальти. Однако, несмотря на усилия лидера, клуб уступил дома «Далласу» со счётом 1:2.
«Лос-Анджелес» поделил очки с «Колорадо Рэпидс», сыграв в результативную ничью 2:2. Голом отметился Сон Хын Мин, а украинец Артем Смоляков вышел на поле на 85-й минуте.
MLS. 19 октября
«Атланта Юнайтед» – «Ди Си Юнайтед» – 1:1
Голы: Альмирон, 3 – Пирани, 67
«Коламбус Крю» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 3:1
Голы: Эррера, 16, Газдаг, 66, Ибрагим, 89 – Чупо-Мотинг, 11
«Нэшвилл» – «Интер» Майами – 2:5
Голы: Сарридж, 43, Шаффелберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1
«Нью-Инглэнд Революшн» – «Чикаго Файр» – 2:2
Голы: Юсуф, 1, Тургеман, 90+6 – Цинкернагель, 82, Тургеман, 90+9 (автогол)
«Нью-Йорк Сити» – «Сиэтл Саундерс» – 1:2
Голы: Меркау, 82 – Моррис, 61, Реген, 87
«Торонто» – «Орландо Сити» – 4:2
Голы: Осорио, 7, Михайлович, 34, 48, Керр, 61 – Брекало, 54, Макгвайр, 90+2
«Цинциннати» – «Клуб де Фут Монреаль» – 3:0
Голы: Хегглунд, 33, Эвандер, 56, Бреннер, 88
«Шарлотт» – «Филадельфия Юнион» – 2:0
Голы: Заа, 24, Варгас, 30
Удаление: Заа, 90
«Ванкувер Уайткэпс» – «Даллас» – 1:2
Голы: Мюллер, 28 (пен.) – Урхогиде, 18, Каик, 47
Удаление: Лаборда, 11
«Колорадо Рэпидс» – «Лос-Анджелес» – 2:2
Голы: Ааронсон, 62, Япи, 87 – Сон Хын Мин, 42, Моран, 90
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота Юнайтед» – 2:1
Голы: Нascimento, 12, Пейнтсил, 52 – Перейра, 90+5
Удаление: Серрильо, 90+7
«Портленд Тимберс» – «Сан-Диего» – 0:4
Голы: Пеллегрино, 26, 63, Дреер, 47, 49
«Сан-Хосе Эртквейкс» – «Остин» – 2:1
Голы: Мартинес, 74, Цакирис, 77 – Вулфф, 22
«Сент-Луис Сити» – «Реал Солт-Лейк» – 2:2
Голы: Левэн, 42 (пен.), Клаусс, 88 – Олатунджи, 17, 32
«Спортинг Канзас-Сити» – «Хьюстон Динамо» – 0:0
Турнирная таблица
Восточная конференция
Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|34
|20
|6
|8
|57 - 35
|19.10.25 Шарлотт 2:0 Филадельфия Юнион05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион
|66
|2
|Цинциннати
|34
|20
|5
|9
|52 - 40
|19.10.25 Цинциннати 3:0 Монреаль Импакт05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл
|65
|3
|Интер Майами
|34
|19
|8
|7
|81 - 55
|19.10.25 Нэшвилл 2:5 Интер Майами12.10.25 Интер Майами 4:0 Атланта Юнайтед05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами
|65
|4
|Шарлотт
|34
|19
|2
|13
|55 - 46
|19.10.25 Шарлотт 2:0 Филадельфия Юнион04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами
|59
|5
|Нью-Йорк Сити
|34
|17
|5
|12
|50 - 44
|19.10.25 Нью-Йорк Сити 1:2 Сиэтл Саундерс05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт
|56
|6
|Нэшвилл
|34
|16
|6
|12
|58 - 45
|19.10.25 Нэшвилл 2:5 Интер Майами04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл
|54
|7
|Коламбус Крю
|34
|14
|12
|8
|55 - 51
|19.10.25 Коламбус Крю 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю
|54
|8
|Чикаго Файр
|34
|15
|8
|11
|68 - 60
|19.10.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр
|53
|9
|Орландо Сити
|34
|14
|11
|9
|63 - 51
|19.10.25 Торонто 4:2 Орландо Сити12.10.25 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Вайткепс05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл
|53
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|34
|12
|7
|15
|48 - 47
|19.10.25 Коламбус Крю 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
|43
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|34
|9
|9
|16
|44 - 51
|19.10.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто
|36
|12
|Торонто
|34
|6
|14
|14
|37 - 44
|19.10.25 Торонто 4:2 Орландо Сити09.10.25 Лос-Анджелес 2:0 Торонто05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто
|32
|13
|Монреаль Импакт
|34
|6
|10
|18
|34 - 60
|19.10.25 Цинциннати 3:0 Монреаль Импакт04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити
|28
|14
|Атланта Юнайтед
|34
|5
|13
|16
|38 - 63
|19.10.25 Атланта Юнайтед 1:1 ДС Юнайтед12.10.25 Интер Майами 4:0 Атланта Юнайтед06.10.25 Лос-Анджелес 1:0 Атланта Юнайтед28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего
|28
|15
|ДС Юнайтед
|34
|5
|11
|18
|30 - 66
|19.10.25 Атланта Юнайтед 1:1 ДС Юнайтед04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити
|26
Западная конференция
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Диего
|34
|19
|6
|9
|64 - 41
|19.10.25 Портленд Тимберс 0:4 Сан-Диего05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед
|63
|2
|Ванкувер Вайткепс
|34
|18
|9
|7
|66 - 38
|19.10.25 Ванкувер Вайткепс 1:2 Даллас12.10.25 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Вайткепс06.10.25 Ванкувер Вайткепс 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс
|63
|3
|Лос-Анджелес
|34
|17
|9
|8
|65 - 40
|19.10.25 Колорадо Рэпидс 2:2 Лос-Анджелес13.10.25 Остин 1:0 Лос-Анджелес09.10.25 Лос-Анджелес 2:0 Торонто06.10.25 Лос-Анджелес 1:0 Атланта Юнайтед28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес
|60
|4
|Миннесота Юнайтед
|34
|16
|10
|8
|56 - 39
|19.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Миннесота Юнайтед05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед
|58
|5
|Сиэтл Саундерс
|34
|15
|10
|9
|58 - 48
|19.10.25 Нью-Йорк Сити 1:2 Сиэтл Саундерс12.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс
|55
|6
|Остин
|34
|13
|8
|13
|37 - 45
|19.10.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Остин13.10.25 Остин 1:0 Лос-Анджелес05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс
|47
|7
|Даллас
|34
|11
|11
|12
|52 - 55
|19.10.25 Ванкувер Вайткепс 1:2 Даллас12.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс
|44
|8
|Портленд Тимберс
|34
|11
|11
|12
|41 - 48
|19.10.25 Портленд Тимберс 0:4 Сан-Диего05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс
|44
|9
|Реал Солт-Лейк
|34
|12
|5
|17
|38 - 49
|19.10.25 Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк12.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Лос-Анджелес 4:1 Реал Солт-Лейк
|41
|10
|Сан-Хосе Эртквейкс
|34
|11
|8
|15
|60 - 63
|19.10.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Остин06.10.25 Ванкувер Вайткепс 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес
|41
|11
|Колорадо Рэпидс
|34
|11
|8
|15
|44 - 56
|19.10.25 Колорадо Рэпидс 2:2 Лос-Анджелес05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо
|41
|12
|Хьюстон Динамо
|34
|9
|10
|15
|43 - 56
|19.10.25 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо
|37
|13
|Сент-Луис Сити
|34
|8
|8
|18
|44 - 58
|19.10.25 Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити
|32
|14
|Лос-Анжелес Гэлакси
|34
|7
|9
|18
|46 - 66
|19.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Миннесота Юнайтед12.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати
|30
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|34
|7
|7
|20
|46 - 70
|19.10.25 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Ванкувер Вайткепс14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити
|28
