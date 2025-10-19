Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
МЛС США
Портленд Тимберс
19.10.2025 04:00 – FT 0 : 4
Сан-Диего
Major League Soccer
19 октября 2025, 15:15 | Обновлено 19 октября 2025, 15:19
159
0

Последние матчи регулярки MLS. На каком месте Интер Майами и Месси?

19 октября в американской лиге прошли 15 матчей

Последние матчи регулярки MLS. На каком месте Интер Майами и Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Ночью 19 октября были сыграны последние матчи регулярного сезона MLS.

«Интер» Майами уверенно разобрался с клубом «Нэшвилл» – 5:2. Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший хет-трик и завоевавший «Золотую бутсу».

Легенда немецкого футбола Томас Мюллер попытался принести победу своей команде – «Ванкувер Уайткэпс», реализовав пенальти. Однако, несмотря на усилия лидера, клуб уступил дома «Далласу» со счётом 1:2.

«Лос-Анджелес» поделил очки с «Колорадо Рэпидс», сыграв в результативную ничью 2:2. Голом отметился Сон Хын Мин, а украинец Артем Смоляков вышел на поле на 85-й минуте.

MLS. 19 октября

«Атланта Юнайтед» – «Ди Си Юнайтед» – 1:1

Голы: Альмирон, 3 – Пирани, 67

«Коламбус Крю» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 3:1

Голы: Эррера, 16, Газдаг, 66, Ибрагим, 89 – Чупо-Мотинг, 11

«Нэшвилл» – «Интер» Майами – 2:5

Голы: Сарридж, 43, Шаффелберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1

«Нью-Инглэнд Революшн» – «Чикаго Файр» – 2:2

Голы: Юсуф, 1, Тургеман, 90+6 – Цинкернагель, 82, Тургеман, 90+9 (автогол)

«Нью-Йорк Сити» – «Сиэтл Саундерс» – 1:2

Голы: Меркау, 82 – Моррис, 61, Реген, 87

«Торонто» – «Орландо Сити» – 4:2

Голы: Осорио, 7, Михайлович, 34, 48, Керр, 61 – Брекало, 54, Макгвайр, 90+2

«Цинциннати» – «Клуб де Фут Монреаль» – 3:0

Голы: Хегглунд, 33, Эвандер, 56, Бреннер, 88

«Шарлотт» – «Филадельфия Юнион» – 2:0

Голы: Заа, 24, Варгас, 30

Удаление: Заа, 90

«Ванкувер Уайткэпс» – «Даллас» – 1:2

Голы: Мюллер, 28 (пен.) – Урхогиде, 18, Каик, 47

Удаление: Лаборда, 11

«Колорадо Рэпидс» – «Лос-Анджелес» – 2:2

Голы: Ааронсон, 62, Япи, 87 – Сон Хын Мин, 42, Моран, 90

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота Юнайтед» – 2:1

Голы: Нascimento, 12, Пейнтсил, 52 – Перейра, 90+5

Удаление: Серрильо, 90+7

«Портленд Тимберс» – «Сан-Диего» – 0:4

Голы: Пеллегрино, 26, 63, Дреер, 47, 49

«Сан-Хосе Эртквейкс» – «Остин» – 2:1

Голы: Мартинес, 74, Цакирис, 77 – Вулфф, 22

«Сент-Луис Сити» – «Реал Солт-Лейк» – 2:2

Голы: Левэн, 42 (пен.), Клаусс, 88 – Олатунджи, 17, 32

«Спортинг Канзас-Сити» – «Хьюстон Динамо» – 0:0

Турнирная таблица

Восточная конференция

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 34 20 6 8 57 - 35 19.10.25 Шарлотт 2:0 Филадельфия Юнион05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион 66
2 Цинциннати 34 20 5 9 52 - 40 19.10.25 Цинциннати 3:0 Монреаль Импакт05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл 65
3 Интер Майами 34 19 8 7 81 - 55 19.10.25 Нэшвилл 2:5 Интер Майами12.10.25 Интер Майами 4:0 Атланта Юнайтед05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами 65
4 Шарлотт 34 19 2 13 55 - 46 19.10.25 Шарлотт 2:0 Филадельфия Юнион04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами 59
5 Нью-Йорк Сити 34 17 5 12 50 - 44 19.10.25 Нью-Йорк Сити 1:2 Сиэтл Саундерс05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт 56
6 Нэшвилл 34 16 6 12 58 - 45 19.10.25 Нэшвилл 2:5 Интер Майами04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл 54
7 Коламбус Крю 34 14 12 8 55 - 51 19.10.25 Коламбус Крю 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю 54
8 Чикаго Файр 34 15 8 11 68 - 60 19.10.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр 53
9 Орландо Сити 34 14 11 9 63 - 51 19.10.25 Торонто 4:2 Орландо Сити12.10.25 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Вайткепс05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл 53
10 Нью-Йорк Ред Буллз 34 12 7 15 48 - 47 19.10.25 Коламбус Крю 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 43
11 Нью-Инглэнд Революшн 34 9 9 16 44 - 51 19.10.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто 36
12 Торонто 34 6 14 14 37 - 44 19.10.25 Торонто 4:2 Орландо Сити09.10.25 Лос-Анджелес 2:0 Торонто05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто 32
13 Монреаль Импакт 34 6 10 18 34 - 60 19.10.25 Цинциннати 3:0 Монреаль Импакт04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити 28
14 Атланта Юнайтед 34 5 13 16 38 - 63 19.10.25 Атланта Юнайтед 1:1 ДС Юнайтед12.10.25 Интер Майами 4:0 Атланта Юнайтед06.10.25 Лос-Анджелес 1:0 Атланта Юнайтед28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего 28
15 ДС Юнайтед 34 5 11 18 30 - 66 19.10.25 Атланта Юнайтед 1:1 ДС Юнайтед04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити 26
Полная таблица

Западная конференция

Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Диего 34 19 6 9 64 - 41 19.10.25 Портленд Тимберс 0:4 Сан-Диего05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед 63
2 Ванкувер Вайткепс 34 18 9 7 66 - 38 19.10.25 Ванкувер Вайткепс 1:2 Даллас12.10.25 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Вайткепс06.10.25 Ванкувер Вайткепс 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс 63
3 Лос-Анджелес 34 17 9 8 65 - 40 19.10.25 Колорадо Рэпидс 2:2 Лос-Анджелес13.10.25 Остин 1:0 Лос-Анджелес09.10.25 Лос-Анджелес 2:0 Торонто06.10.25 Лос-Анджелес 1:0 Атланта Юнайтед28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес 60
4 Миннесота Юнайтед 34 16 10 8 56 - 39 19.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Миннесота Юнайтед05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр14.09.25 Сан-Диего 1:3 Миннесота Юнайтед 58
5 Сиэтл Саундерс 34 15 10 9 58 - 48 19.10.25 Нью-Йорк Сити 1:2 Сиэтл Саундерс12.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Сиэтл Саундерс 2:2 Ванкувер Вайткепс22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс 55
6 Остин 34 13 8 13 37 - 45 19.10.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Остин13.10.25 Остин 1:0 Лос-Анджелес05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Остин 2:1 Сиэтл Саундерс 47
7 Даллас 34 11 11 12 52 - 55 19.10.25 Ванкувер Вайткепс 1:2 Даллас12.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс 44
8 Портленд Тимберс 34 11 11 12 41 - 48 19.10.25 Портленд Тимберс 0:4 Сан-Диего05.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Портленд Тимберс28.09.25 Портленд Тимберс 2:2 Даллас25.09.25 Ванкувер Вайткепс 1:1 Портленд Тимберс21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс 44
9 Реал Солт-Лейк 34 12 5 17 38 - 49 19.10.25 Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк12.10.25 Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Реал Солт-Лейк 3:1 Остин22.09.25 Лос-Анджелес 4:1 Реал Солт-Лейк 41
10 Сан-Хосе Эртквейкс 34 11 8 15 60 - 63 19.10.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:1 Остин06.10.25 Ванкувер Вайткепс 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс28.09.25 Сан-Диего 0:1 Сан-Хосе Эртквейкс21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 2:4 Лос-Анджелес 41
11 Колорадо Рэпидс 34 11 8 15 44 - 56 19.10.25 Колорадо Рэпидс 2:2 Лос-Анджелес05.10.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс28.09.25 Колорадо Рэпидс 1:1 Миннесота Юнайтед21.09.25 Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо 41
12 Хьюстон Динамо 34 9 10 15 43 - 56 19.10.25 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо05.10.25 Хьюстон Динамо 2:4 Сан-Диего28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо21.09.25 Хьюстон Динамо 1:0 Портленд Тимберс14.09.25 Колорадо Рэпидс 2:1 Хьюстон Динамо 37
13 Сент-Луис Сити 34 8 8 18 44 - 58 19.10.25 Сент-Луис Сити 2:2 Реал Солт-Лейк05.10.25 Остин 1:3 Сент-Луис Сити28.09.25 Сент-Луис Сити 0:3 Лос-Анджелес21.09.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:3 Сент-Луис Сити14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити 32
14 Лос-Анжелес Гэлакси 34 7 9 18 46 - 66 19.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Миннесота Юнайтед12.10.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 Даллас04.10.25 Даллас 2:1 Лос-Анжелес Гэлакси28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати 30
15 Спортинг Канзас-Сити 34 7 7 20 46 - 70 19.10.25 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо05.10.25 Миннесота Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити28.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 4:1 Спортинг Канзас-Сити21.09.25 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Ванкувер Вайткепс14.09.25 Реал Солт-Лейк 2:1 Спортинг Канзас-Сити 28
Полная таблица

Major League Soccer (MLS) Даллас (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Нэшвилл (MLS) Остин (MLS) Торонто (MLS) Цинциннати (MLS) Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед Коламбус Крю Интер Майами Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо Сент-Луис Сити Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эртквейкс Портленд Тимберс Сан-Диего (MLS) Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс Шарлотт (MLS) Филадельфия Юнион Клуб де Фут Монреаль Томас Мюллер Сон Хын Мин Лионель Месси
