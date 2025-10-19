Последние матчи регулярки MLS. На каком месте Интер Майами и Месси?

Ночью 19 октября были сыграны последние матчи регулярного сезона MLS.

«Интер» Майами уверенно разобрался с клубом «Нэшвилл» – 5:2. Главным героем встречи стал Лионель Месси, оформивший хет-трик и завоевавший «Золотую бутсу».

Легенда немецкого футбола Томас Мюллер попытался принести победу своей команде – «Ванкувер Уайткэпс», реализовав пенальти. Однако, несмотря на усилия лидера, клуб уступил дома «Далласу» со счётом 1:2.

«Лос-Анджелес» поделил очки с «Колорадо Рэпидс», сыграв в результативную ничью 2:2. Голом отметился Сон Хын Мин, а украинец Артем Смоляков вышел на поле на 85-й минуте.

MLS. 19 октября

«Атланта Юнайтед» – «Ди Си Юнайтед» – 1:1

Голы: Альмирон, 3 – Пирани, 67

«Коламбус Крю» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 3:1

Голы: Эррера, 16, Газдаг, 66, Ибрагим, 89 – Чупо-Мотинг, 11

«Нэшвилл» – «Интер» Майами – 2:5

Голы: Сарридж, 43, Шаффелберг, 45+6 – Месси, 35, 63, 81, Родригес, 67, Сеговия, 90+1

«Нью-Инглэнд Революшн» – «Чикаго Файр» – 2:2

Голы: Юсуф, 1, Тургеман, 90+6 – Цинкернагель, 82, Тургеман, 90+9 (автогол)

«Нью-Йорк Сити» – «Сиэтл Саундерс» – 1:2

Голы: Меркау, 82 – Моррис, 61, Реген, 87

«Торонто» – «Орландо Сити» – 4:2

Голы: Осорио, 7, Михайлович, 34, 48, Керр, 61 – Брекало, 54, Макгвайр, 90+2

«Цинциннати» – «Клуб де Фут Монреаль» – 3:0

Голы: Хегглунд, 33, Эвандер, 56, Бреннер, 88

«Шарлотт» – «Филадельфия Юнион» – 2:0

Голы: Заа, 24, Варгас, 30

Удаление: Заа, 90

«Ванкувер Уайткэпс» – «Даллас» – 1:2

Голы: Мюллер, 28 (пен.) – Урхогиде, 18, Каик, 47

Удаление: Лаборда, 11

«Колорадо Рэпидс» – «Лос-Анджелес» – 2:2

Голы: Ааронсон, 62, Япи, 87 – Сон Хын Мин, 42, Моран, 90

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Миннесота Юнайтед» – 2:1

Голы: Нascimento, 12, Пейнтсил, 52 – Перейра, 90+5

Удаление: Серрильо, 90+7

«Портленд Тимберс» – «Сан-Диего» – 0:4

Голы: Пеллегрино, 26, 63, Дреер, 47, 49

«Сан-Хосе Эртквейкс» – «Остин» – 2:1

Голы: Мартинес, 74, Цакирис, 77 – Вулфф, 22

«Сент-Луис Сити» – «Реал Солт-Лейк» – 2:2

Голы: Левэн, 42 (пен.), Клаусс, 88 – Олатунджи, 17, 32

«Спортинг Канзас-Сити» – «Хьюстон Динамо» – 0:0

Турнирная таблица

Восточная конференция

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Филадельфия Юнион 34 20 6 8 57 - 35 19.10.25 Шарлотт 2:0 Филадельфия Юнион 05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити 28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион 20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн 14.09.25 Ванкувер Вайткепс 7:0 Филадельфия Юнион 66 2 Цинциннати 34 20 5 9 52 - 40 19.10.25 Цинциннати 3:0 Монреаль Импакт 05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати 29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити 21.09.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:3 Цинциннати 14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл 65 3 Интер Майами 34 19 8 7 81 - 55 19.10.25 Нэшвилл 2:5 Интер Майами 12.10.25 Интер Майами 4:0 Атланта Юнайтед 05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн 01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр 27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами 65 4 Шарлотт 34 19 2 13 55 - 46 19.10.25 Шарлотт 2:0 Филадельфия Юнион 04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт 28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт 20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт 14.09.25 Шарлотт 3:0 Интер Майами 59 5 Нью-Йорк Сити 34 17 5 12 50 - 44 19.10.25 Нью-Йорк Сити 1:2 Сиэтл Саундерс 05.10.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Сити 28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити 25.09.25 Нью-Йорк Сити 0:4 Интер Майами 20.09.25 Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт 56 6 Нэшвилл 34 16 6 12 58 - 45 19.10.25 Нэшвилл 2:5 Интер Майами 04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл 28.09.25 Нэшвилл 3:1 Хьюстон Динамо 21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл 14.09.25 Цинциннати 2:1 Нэшвилл 54 7 Коламбус Крю 34 14 12 8 55 - 51 19.10.25 Коламбус Крю 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз 05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю 28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю 21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто 18.09.25 Нью-Йорк Сити 3:2 Коламбус Крю 54 8 Чикаго Файр 34 15 8 11 68 - 60 19.10.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр 05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто 01.10.25 Интер Майами 3:5 Чикаго Файр 28.09.25 Чикаго Файр 2:0 Коламбус Крю 21.09.25 Миннесота Юнайтед 0:3 Чикаго Файр 53 9 Орландо Сити 34 14 11 9 63 - 51 19.10.25 Торонто 4:2 Орландо Сити 12.10.25 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Вайткепс 05.10.25 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю 29.09.25 Цинциннати 1:1 Орландо Сити 21.09.25 Орландо Сити 3:2 Нэшвилл 53 10 Нью-Йорк Ред Буллз 34 12 7 15 48 - 47 19.10.25 Коламбус Крю 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз 05.10.25 Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати 28.09.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Нью-Йорк Сити 21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз 14.09.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 43 11 Нью-Инглэнд Революшн 34 9 9 16 44 - 51 19.10.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр 05.10.25 Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн 28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед 20.09.25 Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн 14.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто 36 12 Торонто 34 6 14 14 37 - 44 19.10.25 Торонто 4:2 Орландо Сити 09.10.25 Лос-Анджелес 2:0 Торонто 05.10.25 Чикаго Файр 2:2 Торонто 27.09.25 Торонто 1:1 Интер Майами 21.09.25 Коламбус Крю 1:1 Торонто 32 13 Монреаль Импакт 34 6 10 18 34 - 60 19.10.25 Цинциннати 3:0 Монреаль Импакт 04.10.25 Монреаль Импакт 1:1 Нэшвилл 28.09.25 Шарлотт 1:4 Монреаль Импакт 21.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз 14.09.25 Монреаль Импакт 0:2 Сент-Луис Сити 28 14 Атланта Юнайтед 34 5 13 16 38 - 63 19.10.25 Атланта Юнайтед 1:1 ДС Юнайтед 12.10.25 Интер Майами 4:0 Атланта Юнайтед 06.10.25 Лос-Анджелес 1:0 Атланта Юнайтед 28.09.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Атланта Юнайтед 20.09.25 Атланта Юнайтед 1:1 Сан-Диего 28 15 ДС Юнайтед 34 5 11 18 30 - 66 19.10.25 Атланта Юнайтед 1:1 ДС Юнайтед 04.10.25 ДС Юнайтед 0:1 Шарлотт 28.09.25 ДС Юнайтед 0:6 Филадельфия Юнион 21.09.25 Интер Майами 3:2 ДС Юнайтед 14.09.25 ДС Юнайтед 1:1 Орландо Сити 26 Полная таблица

Западная конференция