ФОТО. Постекоглу с улыбкой покинул Ноттингем Форест после увольнения
Тренер даже не расстроился из-за ситуации
Английский клуб «Ноттингем Форест» уволил главного тренера Анже Постекоглу после проигранного домашнего матча против «Челси» в восьмом туре АПЛ (0:3).
После объявления об увольнении Постекоглу покинул стадион без признаков огорчения: он улыбался и охотно фотографировался с болельщиками.
Такая реакция тренера удивила фанатов, так как он не показал, что расстроен из-за ситуации.
За месяц в «Ноттингем Форест» Анже успел провести восемь поединков, в которых его команда ни разу не победила – всего две ничьи и шесть поражений.
🚨😳 Ange Postecoglou at Trent Bridge on his way home after getting sacked by Forest. pic.twitter.com/CtnU1yD285— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 20, 2025
