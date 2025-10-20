Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Постекоглу с улыбкой покинул Ноттингем Форест после увольнения
Англия
20 октября 2025, 22:36 | Обновлено 20 октября 2025, 22:40
418
1

ФОТО. Постекоглу с улыбкой покинул Ноттингем Форест после увольнения

Тренер даже не расстроился из-за ситуации

20 октября 2025, 22:36
418
1 Comments
ФОТО. Постекоглу с улыбкой покинул Ноттингем Форест после увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Анже Постекоглу

Английский клуб «Ноттингем Форест» уволил главного тренера Анже Постекоглу после проигранного домашнего матча против «Челси» в восьмом туре АПЛ (0:3).

После объявления об увольнении Постекоглу покинул стадион без признаков огорчения: он улыбался и охотно фотографировался с болельщиками.

Такая реакция тренера удивила фанатов, так как он не показал, что расстроен из-за ситуации.

За месяц в «Ноттингем Форест» Анже успел провести восемь поединков, в которых его команда ни разу не победила – всего две ничьи и шесть поражений.

ФОТО. Постекоглу с улыбкой покинул Ноттингем Форест после увольнения

Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Ангелос Постекоглу фото
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Комментарии 1
