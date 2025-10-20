Английский клуб «Ноттингем Форест» уволил главного тренера Анже Постекоглу после проигранного домашнего матча против «Челси» в восьмом туре АПЛ (0:3).

После объявления об увольнении Постекоглу покинул стадион без признаков огорчения: он улыбался и охотно фотографировался с болельщиками.

Такая реакция тренера удивила фанатов, так как он не показал, что расстроен из-за ситуации.

За месяц в «Ноттингем Форест» Анже успел провести восемь поединков, в которых его команда ни разу не победила – всего две ничьи и шесть поражений.

ФОТО. Постекоглу с улыбкой покинул Ноттингем Форест после увольнения