Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 04:42
0

Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»

Тренер похвалил Очеретько

Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
ФК Шахтер. Арда Туран

Тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран назвал футболиста, который станет будущим сборной Украины.

«Очеретько – замечательный игрок. И будет играть еще лучше – я в это верю. Мне очень нравится его работа для команды в физическом плане.

Он еще будет учиться действовать с мячом, находить решения в атакующих ситуациях. Но я очень доволен его прогрессом. К тому же он мне нравится как человек. Я ему доверяю. Думаю, он станет еще лучше. И, думаю, он один из тех, за кем будущее в сборной Украины», – отметил Туран.

Ранее главный тренер донецкого клуба Арда Туран заявил, что полузащитник «горняков» Олег Очеретько получил серьезную травму в матче 9 тура УПЛ против житомирского «Полесья».

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига Олег Очеретько сборная Украины по футболу
Дмитрий Бандерас Источник: ФК Шахтер Донецк
