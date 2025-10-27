Арда ТУРАН: «Этот футболист – будущее сборной Украины»
Тренер похвалил Очеретько
Тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран назвал футболиста, который станет будущим сборной Украины.
«Очеретько – замечательный игрок. И будет играть еще лучше – я в это верю. Мне очень нравится его работа для команды в физическом плане.
Он еще будет учиться действовать с мячом, находить решения в атакующих ситуациях. Но я очень доволен его прогрессом. К тому же он мне нравится как человек. Я ему доверяю. Думаю, он станет еще лучше. И, думаю, он один из тех, за кем будущее в сборной Украины», – отметил Туран.
Ранее главный тренер донецкого клуба Арда Туран заявил, что полузащитник «горняков» Олег Очеретько получил серьезную травму в матче 9 тура УПЛ против житомирского «Полесья».
