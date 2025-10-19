Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда ТУРАН: «Он даже не мог ходить. Если бы вы это увидели...»
Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 08:13 | Обновлено 19 октября 2025, 08:31
Арда ТУРАН: «Он даже не мог ходить. Если бы вы это увидели...»

Арда Туран заявил, что Олег Очеретько получил серьезную травму

Арда ТУРАН: «Он даже не мог ходить. Если бы вы это увидели...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран заявил, что полузащитник «горняков» Олег Очеретько получил серьезную травму в матче 9 тура УПЛ против житомирского Полесья.

«Если бы вы могли увидеть его ногу, вы бы разглядели настолько серьезную травму, что он даже не мог потом ходить после перерыва. И самое интересное, что это произошло в эпизоде, который даже не трактовали как нарушение правил», – лаконично заявил Туран.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Шахтер, где команды сыграли в «сухую» ничью в дождливом Житомире.

Арда Туран Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига травма Олег Очеретько Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
