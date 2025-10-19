Арда ТУРАН: «Он даже не мог ходить. Если бы вы это увидели...»

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран заявил, что полузащитник «горняков» Олег Очеретько получил серьезную травму в матче 9 тура УПЛ против житомирского Полесья.

«Если бы вы могли увидеть его ногу, вы бы разглядели настолько серьезную травму, что он даже не мог потом ходить после перерыва. И самое интересное, что это произошло в эпизоде, который даже не трактовали как нарушение правил», – лаконично заявил Туран.

На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Шахтер, где команды сыграли в «сухую» ничью в дождливом Житомире.