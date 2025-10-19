Арда ТУРАН: «Он даже не мог ходить. Если бы вы это увидели...»
Арда Туран заявил, что Олег Очеретько получил серьезную травму
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран заявил, что полузащитник «горняков» Олег Очеретько получил серьезную травму в матче 9 тура УПЛ против житомирского Полесья.
«Если бы вы могли увидеть его ногу, вы бы разглядели настолько серьезную травму, что он даже не мог потом ходить после перерыва. И самое интересное, что это произошло в эпизоде, который даже не трактовали как нарушение правил», – лаконично заявил Туран.
На нашем сайте доступен обзор матча Полесья – Шахтер, где команды сыграли в «сухую» ничью в дождливом Житомире.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию против Шахтёра
Криштиану Роналду-младший тоже любит роскошь