Украинский легионер получил травму. Он досрочно завершил сезон
Геннадий Синчук не смог доиграть матч против Цинциннати
Украинский вингер канадского Монреаля Геннадий Синчук получил травму в матче регулярного сезона MLS против Цинцинатти (0:3).
Синчук вышел в стартовом составе гостей и оставил поле из-за травмы на 81-й минуте, получив оценку 6,5 – третью лучшую в канадской команде.
Для Монреаля сезон завершен. Канадцы заняли 13 место в Восточной конференции, которое исключает возможность участия в плей-офф. Сроки восстановления Синчука от травм пока неизвестны.
MLS. Регулярный сезон 19 октября.
Цинциннати – Монреаль – 3:0.
Голы: Хегглунд, 33, Эвандер, 56, Бреннер, 88.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне снова потеряли очки
Карло Николини пролил свет на эпизод