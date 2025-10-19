Украинский легионер получил травму. Он досрочно завершил сезон

Украинский вингер канадского Монреаля Геннадий Синчук получил травму в матче регулярного сезона MLS против Цинцинатти (0:3).

Синчук вышел в стартовом составе гостей и оставил поле из-за травмы на 81-й минуте, получив оценку 6,5 – третью лучшую в канадской команде.

Для Монреаля сезон завершен. Канадцы заняли 13 место в Восточной конференции, которое исключает возможность участия в плей-офф. Сроки восстановления Синчука от травм пока неизвестны.

MLS. Регулярный сезон 19 октября.

Цинциннати – Монреаль – 3:0.

Голы: Хегглунд, 33, Эвандер, 56, Бреннер, 88.