Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинский легионер получил травму. Он досрочно завершил сезон
МЛС США
Цинциннати
19.10.2025 01:00 – FT 3 : 0
Монреаль
Major League Soccer
19 октября 2025, 11:39 |
Геннадий Синчук не смог доиграть матч против Цинциннати

Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Украинский вингер канадского Монреаля Геннадий Синчук получил травму в матче регулярного сезона MLS против Цинцинатти (0:3).

Синчук вышел в стартовом составе гостей и оставил поле из-за травмы на 81-й минуте, получив оценку 6,5 – третью лучшую в канадской команде.

Для Монреаля сезон завершен. Канадцы заняли 13 место в Восточной конференции, которое исключает возможность участия в плей-офф. Сроки восстановления Синчука от травм пока неизвестны.

MLS. Регулярный сезон 19 октября.

Цинциннати – Монреаль – 3:0.

Голы: Хегглунд, 33, Эвандер, 56, Бреннер, 88.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннер (Цинциннати), асcист Gerardo Valenzuela.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Эвандер Феррейра (Цинциннати), асcист Ник Хагглунд.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Хагглунд (Цинциннати), асcист Эвандер Феррейра.
Месси в 60-й раз в карьере оформил хет-трик. Насколько отстает от Роналду?
Месси в 9-й раз в карьере победил в бомбардирской гонке в чемпионате
Бенефис Месси. Интер Майами с хет-триком Лео разбил Нэшвилл в MLS
Геннадий Синчук Клуб де Фут Монреаль травма Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS)
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
