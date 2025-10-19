В матче Заря – Динамо был забит 19000-й мяч в истории УПЛ
Автором юбилейного гола стал Филипп Будковский
В матче между «Зарей» и «Динамо» (1:1) был забит 19000-й гол в истории чемпионатов Украины. Его автором на 84-й минуте встречи стал 33-летний капитан луганчан Филипп Будковский. Это второй юбилейный мяч с тремя нулями на конце игроков «Зари». 5 ноября 2017 года в гостевом поединке с «Олимпиком» 15000-й гол записал на себя Максим Лунев.
К слову, Будковский, 4-й раз поразивший ворота киевлян (2 гола - за «Зарю», по 1 - за «Десну» и «Полесье»), забил 55-й мяч в УПЛ. При этом для динамовцев его гол оказался 50-м, пропущенным в чемпионатах Украины при Александре Шовковском.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы чемпионатов Украины
|
Голы
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
06.03.1992
|
Анатолий МУЩИНКА
|
Карпаты
|
Черноморец (г)
|
22' (1:0)
|
2:2
|
1000-й
|
14.08.1993
|
Виталий ШЕВЧУК
|
Волынь
|
Нива Т (г)
|
70' (1:2)
|
1:2
|
2000-й
|
08.11.1994
|
Виктор ГРОМОВ
|
Кривбасс
|
Заря (д)
|
61' (2:0)
|
2:0
|
3000-й
|
06.05.1996
|
Сергей РЕВУТ*
|
ЦСКА
|
Прикарпатье (г)
|
4' (0:1)
|
2:3
|
4000-й
|
01.09.1997
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
Шахтер (д)
|
85' (3:0)
|
3:0
|
5000-й
|
17.06.1999
|
Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК
|
ЦСКА
|
Карпаты (г)
|
42' (2:1)
|
3:3
|
6000-й
|
15.04.2001
|
Александр ГОЛОВКО
|
Динамо
|
Сталь А (г)
|
22' (1:0)
|
5:0
|
7000-й
|
11.05.2003
|
Харрисон ОМОКО
|
Ворскла
|
Металлург З (д)
|
45' (2:0)
|
2:0
|
8000-й
|
06.03.2005
|
Евгений БРЕДУН
|
Металлург З
|
Металлург Д (д)
|
70' (2:0)
|
2:0
|
9000-й
|
12.11.2006
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр
|
Заря (д)
|
29' (1:0)
|
3:0
|
10000-й
|
03.10.2008
|
Руслан РОТАНЬ
|
Днепр
|
Арсенал (г)
|
52' (1:0)
|
1:0
|
11000-й
|
09.07.2010
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
Оболонь (г)
|
36' (1:0)
|
2:2
|
12000-й
|
11.12.2011
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
Кривбасс (г)
|
60' (2:0)
|
4:0
|
13000-й
|
15.09.2013
|
Дамьен ЛЕ ТАЛЛЕК
|
Говерла
|
Металлург Д (г)
|
34' (1:2)
|
2:4
|
14000-й
|
11.09.2015
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
62' (п) (4:0)
|
5:0
|
15000-й
|
05.11.2017
|
Максим ЛУНЕВ
|
Заря
|
Олимпик (г)
|
62' (1:2)
|
3:3
|
16000-й
|
15.12.2019
|
Максим ТРЕТЬЯКОВ
|
Александрия
|
Днепр-1 (г)
|
90+3' (п) (2:1)
|
2:1
|
17000-й
|
07.11.2021
|
Николай МАТВИЕНКО
|
Шахтер
|
Колос (г)
|
14' (1:0)
|
3:1
|
18000-й
|
25.02.2024
|
Гитис ПАУЛАУСКАС
|
Колос
|
Верес (г)
|
84' (2:0)
|
2:0
|
19000-й
|
18.10.2025
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
Динамо (д)
|
84' (1:1)
|
1:1
* автогол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карло Николини пролил свет на эпизод
«Волки» продолжают свою беспроигрышную серию против Шахтёра