В матче Заря – Динамо был забит 19000-й мяч в истории УПЛ

В матче между «Зарей» и «Динамо» (1:1) был забит 19000-й гол в истории чемпионатов Украины. Его автором на 84-й минуте встречи стал 33-летний капитан луганчан Филипп Будковский. Это второй юбилейный мяч с тремя нулями на конце игроков «Зари». 5 ноября 2017 года в гостевом поединке с «Олимпиком» 15000-й гол записал на себя Максим Лунев.

К слову, Будковский, 4-й раз поразивший ворота киевлян (2 гола - за «Зарю», по 1 - за «Десну» и «Полесье»), забил 55-й мяч в УПЛ. При этом для динамовцев его гол оказался 50-м, пропущенным в чемпионатах Украины при Александре Шовковском.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы чемпионатов Украины

Голы Дата Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 06.03.1992 Анатолий МУЩИНКА Карпаты Черноморец (г) 22' (1:0) 2:2 1000-й 14.08.1993 Виталий ШЕВЧУК Волынь Нива Т (г) 70' (1:2) 1:2 2000-й 08.11.1994 Виктор ГРОМОВ Кривбасс Заря (д) 61' (2:0) 2:0 3000-й 06.05.1996 Сергей РЕВУТ* ЦСКА Прикарпатье (г) 4' (0:1) 2:3 4000-й 01.09.1997 Сергей РЕБРОВ Динамо Шахтер (д) 85' (3:0) 3:0 5000-й 17.06.1999 Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК ЦСКА Карпаты (г) 42' (2:1) 3:3 6000-й 15.04.2001 Александр ГОЛОВКО Динамо Сталь А (г) 22' (1:0) 5:0 7000-й 11.05.2003 Харрисон ОМОКО Ворскла Металлург З (д) 45' (2:0) 2:0 8000-й 06.03.2005 Евгений БРЕДУН Металлург З Металлург Д (д) 70' (2:0) 2:0 9000-й 12.11.2006 Сергей НАЗАРЕНКО Днепр Заря (д) 29' (1:0) 3:0 10000-й 03.10.2008 Руслан РОТАНЬ Днепр Арсенал (г) 52' (1:0) 1:0 11000-й 09.07.2010 Андрей ШЕВЧЕНКО Динамо Оболонь (г) 36' (1:0) 2:2 12000-й 11.12.2011 Генрих МХИТАРЯН Шахтер Кривбасс (г) 60' (2:0) 4:0 13000-й 15.09.2013 Дамьен ЛЕ ТАЛЛЕК Говерла Металлург Д (г) 34' (1:2) 2:4 14000-й 11.09.2015 АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Шахтер Металлист (г) 62' (п) (4:0) 5:0 15000-й 05.11.2017 Максим ЛУНЕВ Заря Олимпик (г) 62' (1:2) 3:3 16000-й 15.12.2019 Максим ТРЕТЬЯКОВ Александрия Днепр-1 (г) 90+3' (п) (2:1) 2:1 17000-й 07.11.2021 Николай МАТВИЕНКО Шахтер Колос (г) 14' (1:0) 3:1 18000-й 25.02.2024 Гитис ПАУЛАУСКАС Колос Верес (г) 84' (2:0) 2:0 19000-й 18.10.2025 Филипп БУДКОВСКИЙ Заря Динамо (д) 84' (1:1) 1:1

* автогол.