Украина. Премьер лига
19 октября 2025, 08:23 | Обновлено 19 октября 2025, 08:28
В матче Заря – Динамо был забит 19000-й мяч в истории УПЛ

Автором юбилейного гола стал Филипп Будковский

ФК Заря. Филипп Будковский

В матче между «Зарей» и «Динамо» (1:1) был забит 19000-й гол в истории чемпионатов Украины. Его автором на 84-й минуте встречи стал 33-летний капитан луганчан Филипп Будковский. Это второй юбилейный мяч с тремя нулями на конце игроков «Зари». 5 ноября 2017 года в гостевом поединке с «Олимпиком» 15000-й гол записал на себя Максим Лунев.

К слову, Будковский, 4-й раз поразивший ворота киевлян (2 гола - за «Зарю», по 1 - за «Десну» и «Полесье»), забил 55-й мяч в УПЛ. При этом для динамовцев его гол оказался 50-м, пропущенным в чемпионатах Украины при Александре Шовковском.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы чемпионатов Украины

Голы

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

06.03.1992

Анатолий МУЩИНКА

Карпаты

Черноморец (г)

22' (1:0)

2:2

1000-й

14.08.1993

Виталий ШЕВЧУК

Волынь

Нива Т (г)

70' (1:2)

1:2

2000-й

08.11.1994

Виктор ГРОМОВ

Кривбасс

Заря (д)

61' (2:0)

2:0

3000-й

06.05.1996

Сергей РЕВУТ*

ЦСКА

Прикарпатье (г)

4' (0:1)

2:3

4000-й

01.09.1997

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Шахтер (д)

85' (3:0)

3:0

5000-й

17.06.1999

Эдуард ЦИХМЕЙСТРУК

ЦСКА

Карпаты (г)

42' (2:1)

3:3

6000-й

15.04.2001

Александр ГОЛОВКО

Динамо

Сталь А (г)

22' (1:0)

5:0

7000-й

11.05.2003

Харрисон ОМОКО

Ворскла

Металлург З (д)

45' (2:0)

2:0

8000-й

06.03.2005

Евгений БРЕДУН

Металлург З

Металлург Д (д)

70' (2:0)

2:0

9000-й

12.11.2006

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр

Заря (д)

29' (1:0)

3:0

10000-й

03.10.2008

Руслан РОТАНЬ

Днепр

Арсенал (г)

52' (1:0)

1:0

11000-й

09.07.2010

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

Оболонь (г)

36' (1:0)

2:2

12000-й

11.12.2011

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

Кривбасс (г)

60' (2:0)

4:0

13000-й

15.09.2013

Дамьен ЛЕ ТАЛЛЕК

Говерла

Металлург Д (г)

34' (1:2)

2:4

14000-й

11.09.2015

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Шахтер

Металлист (г)

62' (п) (4:0)

5:0

15000-й

05.11.2017

Максим ЛУНЕВ

Заря

Олимпик (г)

62' (1:2)

3:3

16000-й

15.12.2019

Максим ТРЕТЬЯКОВ

Александрия

Днепр-1 (г)

90+3' (п) (2:1)

2:1

17000-й

07.11.2021

Николай МАТВИЕНКО

Шахтер

Колос (г)

14' (1:0)

3:1

18000-й

25.02.2024

Гитис ПАУЛАУСКАС

Колос

Верес (г)

84' (2:0)

2:0

19000-й

18.10.2025

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

Динамо (д)

84' (1:1)

1:1

* автогол.

