Фиорентина – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

19 октября свою встречу седьмого тура проведут Милан – Фиорентина. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Этот чемпионат миланцы начали с неожиданного поражения от Кремонезе, но потом последовало четыре победы кряду. В последнем туре команда расписал мировую на выезде с принципиальным соперником Ювентусом. Турнирный расклад таков, что Милан сейчас четвертый, но отстает от трио лидеров на два очка, имея игру в запасе. Иными словами, победа в предстоящем матче выведет «росо-нерри» на чистое первое место в Серии А.

Перед клубом стоят высокие цели, особенно, если учитывать, что прямые конкуренты будут сражаться в еврокубках, а у Милана таких забот нет. Игра команды оставляет хорошее впечатление, есть характер, желание, да и сам стиль выглядит неплохо.

Фиорентина

У «фиалок» большие проблемы на старте сезона, позади уже шесть туров в Серии А, но побед еще не было, 3 ничьи и три поражения. С таким катастрофическим стартом, команда находится в зоне вылета, занимая 18-ю строчку.

В последнем туре Фиорентина дома уступила Роме со счетом 1:2, все мячи были забиты еще в первом тайме. Конечно, от команды ждут прогресса, борьба за выживание точно не уровень «фиалок». Также команда играет в Лиге конференций, где выиграла первый матч основной сетки, это именно тот турнир, где Фиорентина дважды доходила до финала, но в обоих случаях уступала в битве за трофей.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды выдали два интересных матча, Фиорентина смогла выиграть на своем поле 2:1, а также устояла в гостях – 2:2. Соперники обменивались голами в 5 играх из последних шести.

Прогноз

Это будет битва двух сильных и опытных команд, так что чем-то удивить друг друга будет сложно. Миланцы логично фавориты, они играют дома, а также находится выше в турнирной таблице. Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Милана – 1,62, ничья – 3,93, победа Фиорентины – 5,62. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию! Согласен с букмекерами на счет того, что у хозяев больше шансов на успех, но жду футбола на встречных курсах, поэтому поставлю на обмен голами за 1,91.