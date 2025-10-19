Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
19 октября 2025, 03:28
Стала известна оценка Довбика за матч, где Рома досадно проиграла Интеру

Артем появился на поле на 55 минуте игры

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Римская Рома минимально уступила миланскому Интеру в центральном матче седьмого тура итальянской Серии А (0:1), пропустив быстрый гол уже на шестой минуте.

Украинский форвард Артем Довбик начал матч на скамейке запасных и появился на поле всего на 55 минуте игры, заменив Лоренцо Пеллегрини. Украинец получил оценку в 6,1 от статистического портала SofaScore и 5,9 от WhoScored.

На счету Артема 1 удар в створ ворот и 1 удар мимо ворот с общим xG 0,46, 1 потерян явный голевой случай, 11 касаний мяча, 3 точных паса из 4 (75%), 2 проигранных единоборства, 4 потери мяча, 4 потери мяча.

На нашем сайте есть обзор матча Рома - Интер, где волки потерпели досадное поражение, пропустив на старте встречи.

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
