  ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
Саудовская Аравия
18 октября 2025, 22:32
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр

Криштиану продемонстрировал высокий уровень техники

ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португалец Криштиану Роналду забил мяч в первом клубном матче после международной паузы.

Опытный футболист сначала на 59-й минуте не реализовал пенальти в ворота «Аль-Фатеха».

Такой поворот событий разозлил португальца, и через минуту Криштиану продемонстрировал высокий уровень техники: Роналду с дальнего расстояния пробил точно в самую девятку.

Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти вперед в непростой дуэли – 2:1.

ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр

