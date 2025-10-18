ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
Криштиану продемонстрировал высокий уровень техники
Легендарный португалец Криштиану Роналду забил мяч в первом клубном матче после международной паузы.
Опытный футболист сначала на 59-й минуте не реализовал пенальти в ворота «Аль-Фатеха».
Такой поворот событий разозлил португальца, и через минуту Криштиану продемонстрировал высокий уровень техники: Роналду с дальнего расстояния пробил точно в самую девятку.
Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти вперед в непростой дуэли – 2:1.
ВИДЕО. Роналду не забил пенальти, но через минуту оформил гол-шедевр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер высказался о возможной передаче ракет «Томагавк»
Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ