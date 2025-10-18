Арда ТУРАН: «Вы бы видели его ногу. Он даже ходить не может»

Наставник Шахтера Арда Туран дал комментарий после ничьей 0:0 в матче чемпионата Украины против Полесья.

«После поражения 1:4 мы должны были отреагировать, и это нам удалось. Нам удалось выучить соперника, который показал достойный футбол. Нам было непросто, но мы создали им достаточно проблем. Шахтер на правильном пути. Но нужно улучшить креативность в атаке. Глобальных проблем у нас нет. Мы должны были побеждать сегодня, однако есть вопросы к реализации моментов».

«Есть у нас трудности с правильными решениями около ворот соперника, что связано с молодостью команды. Но это вопрос ко мне».

«Очеретько? Если бы видели его ногу, то поняли, что он даже ходить не мог. И самое интересное, что в этом моменте судья даже штрафной не дал», – сказал Туран.