Шахов отреагировал на информацию о том, что его отстранили в Динамо
Андрей не проводит пресс-конференции по личным причинам
Сегодня появилась информация, что президент «Динамо» Игорь Суркис отстранил от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо» Андрея Шахова. Причиной называлось то, что Шахов был соучастником конфликта между Андреем Ярмоленко и главным тренером Александром Шовковским
В своих социальных сетях Шахов прокомментировал эту ситуацию.
«Информация о моем отстранении не соответствует действительности. Да, по определенным личным причинам я сейчас не веду пресс-конференции ФК «Динамо» Киев. В остальном – я полностью выполняю свои полномочия в руководстве пресс-службы и медиадепартамента клуба.
Пожалуйста, не распространяйте фейки», – отметил Шахов.
Ранее Шовковский сообщил, что Андрей Ярмоленко покинул расположение команды по личным причинам.
