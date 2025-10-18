Шахов отреагировал на информацию о том, что его отстранили в Динамо

Сегодня появилась информация, что президент «Динамо» Игорь Суркис отстранил от исполнения обязанностей главы медиадепартамента «Динамо» Андрея Шахова. Причиной называлось то, что Шахов был соучастником конфликта между Андреем Ярмоленко и главным тренером Александром Шовковским

В своих социальных сетях Шахов прокомментировал эту ситуацию.

«Информация о моем отстранении не соответствует действительности. Да, по определенным личным причинам я сейчас не веду пресс-конференции ФК «Динамо» Киев. В остальном – я полностью выполняю свои полномочия в руководстве пресс-службы и медиадепартамента клуба.

Пожалуйста, не распространяйте фейки», – отметил Шахов.

Ранее Шовковский сообщил, что Андрей Ярмоленко покинул расположение команды по личным причинам.