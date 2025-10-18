Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 октября 2025, 17:07 | Обновлено 18 октября 2025, 17:09
Арендованный игрок Динамо приложился к первой победе своей команды

«Коджаэлиспор» минимально дожал «Коньяспор», Александр Сирота сыграл 90 минут

ФК Коджаэлиспор. Александр Сирота

18 октября турецкий клуб «Коджаэлисспор» в девятом туре местной лиги на выезде обыграл «Коньяспор» – 3:2.

Весь матч в составе гостей провел украинский защитник Александр Сирота, который находится в клубе на правах аренды.

Отметиться результативным действием Александру не удалось, однако украинец приложил усилия к победному результату.

Примечательно, что это первая победа «Коджаэлиспора» в новом сезоне – на счету команды восемь очков и 13-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Турции. 9-й тур, 18 октября

«Коньяспор» – «Коджаэлисспор» – 2:3

Голы: Педро, 51 (пен.), Наир, 77 – Бингол, 44, 71, Кейта, 63

По теме:
С украинцем в составе. Трабзонспор назвал основу на матч турецкой лиги
Трабзонспор сообщил о возвращении футболиста сборной Украины
У Йовичевича были варианты продолжения карьеры в Украине
чемпионат Турции по футболу Александр Сирота Коджаэлиспор Коньяспор
