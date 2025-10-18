Арендованный игрок Динамо приложился к первой победе своей команды
«Коджаэлиспор» минимально дожал «Коньяспор», Александр Сирота сыграл 90 минут
18 октября турецкий клуб «Коджаэлисспор» в девятом туре местной лиги на выезде обыграл «Коньяспор» – 3:2.
Весь матч в составе гостей провел украинский защитник Александр Сирота, который находится в клубе на правах аренды.
Отметиться результативным действием Александру не удалось, однако украинец приложил усилия к победному результату.
Примечательно, что это первая победа «Коджаэлиспора» в новом сезоне – на счету команды восемь очков и 13-е место в турнирной таблице.
Чемпионат Турции. 9-й тур, 18 октября
«Коньяспор» – «Коджаэлисспор» – 2:3
Голы: Педро, 51 (пен.), Наир, 77 – Бингол, 44, 71, Кейта, 63
Konya’da 3️⃣ puan bizim! 💪🏻— Kocaelispor (@Kocaelispor) October 18, 2025
2-3
📲 #KNYvKS | #DurmaKoşZaferlere pic.twitter.com/wpXXR1rL32
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Александра Шовковского в пятый раз подряд теряют очки в УПЛ
Виктор считает, что Андрею следует завершать профессиональную карьеру