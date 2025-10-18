Арендованный игрок Динамо приложился к первой победе своей команды

18 октября турецкий клуб «Коджаэлисспор» в девятом туре местной лиги на выезде обыграл «Коньяспор» – 3:2.

Весь матч в составе гостей провел украинский защитник Александр Сирота, который находится в клубе на правах аренды.

Отметиться результативным действием Александру не удалось, однако украинец приложил усилия к победному результату.

Примечательно, что это первая победа «Коджаэлиспора» в новом сезоне – на счету команды восемь очков и 13-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Турции. 9-й тур, 18 октября

«Коньяспор» – «Коджаэлисспор» – 2:3

Голы: Педро, 51 (пен.), Наир, 77 – Бингол, 44, 71, Кейта, 63