Коуч Дженоа расхвалил Малиновского после феерии Руслана за сборную Украины
Патрик Виейра доволен игровыми кондициями Руслана Малиновского
Главный тренер Дженоа Патрик Виейра высказался по поводу игры украинского полузащитника Руслана Малиновского перед матчем 7-го тура Серии А против Пармы.
– Ожидаете увидеть Малиновского таким, каким он был в сборной?
– Он важный игрок для нас, потому что приносит качество в финальной трети, отдает передачи и наносит удары по воротам. Однако, когда он держит мяч, мы должны действовать в атаке и создавать эти линии передач для него. Когда структура команды верна – мы получаем качество такого игрока, как Руслан.
– Малиновский в сборной играл на другой позиции, чем у вас?
– Они играли с 4-3-3, и он играл ближе к нападающему, справа. Так же он играет у нас. Но мы не можем сравнивать сборную и клуб. То, что важно для меня и клуба – это иметь игрока в форме, который может сделать разницу. А голы и ассисты придают ему уверенность, и он это передает партнерам, – сказал Виейра.
Матч Дженоа – Парма запланирован на воскресенье, 19 октября. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).
Настоящим героем октябрьских матчей национальной команды стал полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский. Футболист дважды забил исландцам, а в матче против Азербайджана записал в свой актив гол+ассист.
