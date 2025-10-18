Коуч Дженоа расхвалил Малиновского после феерии Руслана за сборную Украины

Главный тренер Дженоа Патрик Виейра высказался по поводу игры украинского полузащитника Руслана Малиновского перед матчем 7-го тура Серии А против Пармы.

– Ожидаете увидеть Малиновского таким, каким он был в сборной?

– Он важный игрок для нас, потому что приносит качество в финальной трети, отдает передачи и наносит удары по воротам. Однако, когда он держит мяч, мы должны действовать в атаке и создавать эти линии передач для него. Когда структура команды верна – мы получаем качество такого игрока, как Руслан.

– Малиновский в сборной играл на другой позиции, чем у вас?

– Они играли с 4-3-3, и он играл ближе к нападающему, справа. Так же он играет у нас. Но мы не можем сравнивать сборную и клуб. То, что важно для меня и клуба – это иметь игрока в форме, который может сделать разницу. А голы и ассисты придают ему уверенность, и он это передает партнерам, – сказал Виейра.

Матч Дженоа – Парма запланирован на воскресенье, 19 октября. Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

Национальная сборная Украины провела октябрьские матчи отбора к чемпионату мира 2026 года. Подопечные Сергея Реброва одержали безумную победу над Исландией (5:3) и минимально переиграли Азербайджан (2:1).

Настоящим героем октябрьских матчей национальной команды стал полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский. Футболист дважды забил исландцам, а в матче против Азербайджана записал в свой актив гол+ассист.