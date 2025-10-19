Леоненко назвал матч, после которого Суркис может уволить Шовковского
Виктор считает, что главным матчем для него будет игра с «Шахтером» в Кубке
Легенда «Динамо» Виктор Леоненко высказался о будущем Александра Шовковского в киевском клубе.
«Это самое страшное – что игры нет. Думаю, Шовковский и сам не сможет объяснить, во что играет его команда. Матчи киевлян реально неинтересно смотреть. От Динамо уже отворачиваются люди, которые болели за клуб 40–50 лет.
Думаю, кубковая игра против Шахтера будет главным матчем для Шовковского. О еврокубках и говорить нечего, мы там просто мучаемся. Для нас сейчас все команды сложные», – сказал Леоненко.
18 октября прошел поединок девятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Заря» и «Динамо». Команды провели матч на «стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве – поединок завершился вничью 1:1.
