А судьи кто? Какие бригады обслужат матчи Шахтера и Динамо в 9-м туре

С 17 по 20 октября проходят матчи 9-го тура УПЛ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.

Судьей матча между Зарей и Динамо назначен Александр Шандор из Львова.

Игру между Полесьем и Шахтером будет обслуживать Александр Афанасьев из Харькова.

УПЛ. 9-й тур. Судейские назначения