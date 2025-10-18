Украина. Премьер лига18 октября 2025, 13:43 | Обновлено 18 октября 2025, 13:47
А судьи кто? Какие бригады обслужат матчи Шахтера и Динамо в 9-м туре
С 17 по 20 октября проходят матчи 9-го тура УПЛ
С 17 по 20 октября проходят матчи 9-го тура УПЛ.
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.
Судьей матча между Зарей и Динамо назначен Александр Шандор из Львова.
Игру между Полесьем и Шахтером будет обслуживать Александр Афанасьев из Харькова.
УПЛ. 9-й тур. Судейские назначения
