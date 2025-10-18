Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  А судьи кто? Какие бригады обслужат матчи Шахтера и Динамо в 9-м туре
Украина. Премьер лига
18 октября 2025, 13:43 | Обновлено 18 октября 2025, 13:47
А судьи кто? Какие бригады обслужат матчи Шахтера и Динамо в 9-м туре

С 17 по 20 октября проходят матчи 9-го тура УПЛ

А судьи кто? Какие бригады обслужат матчи Шахтера и Динамо в 9-м туре
СК Полтава

С 17 по 20 октября проходят матчи 9-го тура УПЛ.

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц.

Судьей матча между Зарей и Динамо назначен Александр Шандор из Львова.

Игру между Полесьем и Шахтером будет обслуживать Александр Афанасьев из Харькова.

УПЛ. 9-й тур. Судейские назначения

Новый лидер УПЛ. Кривбасс удержал победу над Рухом
Ярмоленко сыграет? Известны стартовые составы на матч Заря – Динамо в УПЛ
Первая лига. Ворскла не смогла остановить Буковину
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
