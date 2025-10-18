ФОТО. Криштиану Роналду в 40 лет поражает физической формой

Легендарный португалец Криштиану Роналду снова взорвал соцсети. На своей странице в Instagram нападающий «Аль-Насра» опубликовал фото с тренировки, подписав его коротко и по делу – «Working hard» («Работаю усердно»).

На снимке Роналду демонстрирует невероятную форму – рельефные мышцы, высокая скорость и концентрация, будто ему не 40, а 25. Поклонники в комментариях сравнивают кадр с его лучшими годами в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» и называют Криштиану примером спортивного долголетия.

В нынешнем сезоне за «Аль-Наср» Роналду продолжает поражать результативностью: он провел 6 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, и сам футболист не собирается останавливаться.

Главная личная цель Криштиану – сыграть на чемпионате мира 2026 года и выйти на поле вместе со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим, которому сейчас 15 лет и который уже тренируется в академии «Аль-Насра».

Болельщики восхищаются легендой: «Этот человек – машина. Он просто не стареет»; «40 лет? Он выглядит лучше, чем большинство в 25!»

Роналду, похоже, живет ради игры и новых рекордов – также он хочет забить 1000 голов, на данный момент у него 948 голов.

Напомним, в прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, а его влияние на клуб и лигу остается колоссальным — как на поле, так и за его пределами.