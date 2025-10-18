Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Криштиану Роналду в 40 лет поражает физической формой
Другие новости
18 октября 2025, 03:27 | Обновлено 18 октября 2025, 03:28
83
0

ФОТО. Криштиану Роналду в 40 лет поражает физической формой

Криштиану Роналду ставит новые цели

18 октября 2025, 03:27 | Обновлено 18 октября 2025, 03:28
83
0
ФОТО. Криштиану Роналду в 40 лет поражает физической формой
Instagram. Криштиану Роналду

Легендарный португалец Криштиану Роналду снова взорвал соцсети. На своей странице в Instagram нападающий «Аль-Насра» опубликовал фото с тренировки, подписав его коротко и по делу – «Working hard» («Работаю усердно»).

На снимке Роналду демонстрирует невероятную форму – рельефные мышцы, высокая скорость и концентрация, будто ему не 40, а 25. Поклонники в комментариях сравнивают кадр с его лучшими годами в «Реале» и «Манчестер Юнайтед» и называют Криштиану примером спортивного долголетия.

В нынешнем сезоне за «Аль-Наср» Роналду продолжает поражать результативностью: он провел 6 матчей, забил 5 голов и отдал 1 ассист во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года, и сам футболист не собирается останавливаться.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Главная личная цель Криштиану – сыграть на чемпионате мира 2026 года и выйти на поле вместе со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим, которому сейчас 15 лет и который уже тренируется в академии «Аль-Насра».

Болельщики восхищаются легендой: «Этот человек – машина. Он просто не стареет»; «40 лет? Он выглядит лучше, чем большинство в 25!»

Роналду, похоже, живет ради игры и новых рекордов – также он хочет забить 1000 голов, на данный момент у него 948 голов.

Напомним, в прошлом сезоне Криштиану стал лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии, а его влияние на клуб и лигу остается колоссальным — как на поле, так и за его пределами.

По теме:
ФОТО. Лионель Месси занимается очень неожиданным бизнесом
ФОТО. Известный футболист объявил поиски собаки
ФОТО. Милота дня. Лунин покорил сердца фанов Реала одним поступком
фото lifestyle Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17 октября 2025, 09:06 15
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер

Конопля, Шапаренко и Попов рассматривают возможность ухода

ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
Футбол | 17 октября 2025, 22:37 11
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды

17 октября проходит стартовый матч 8-го тура чемпионата Франции

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 17.10.2025, 08:22
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Футбол | 18.10.2025, 03:22
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Легендарный клуб рассчитывает выкупить Лунина у Реала. Тот принял решение
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
16.10.2025, 04:23 5
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22 1
Бокс
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
17.10.2025, 07:18 1
Футбол
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
16.10.2025, 21:06 4
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем