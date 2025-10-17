КРАВЧЕНКО: «Сборная Украины U-20 могла добиться большего на ЧМ

Ассистент главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко прокомментировал результат сборной Украины U-20 на ЧМ-2025 в Чили.

– Могла эта сборная добиться большего?

– Могла, на 100 процентов, но жеребьёвка была не слишком благоприятной для нас. Пройти группу и занять 1-е место – это уже нельзя назвать полным успехом, но можно сказать, что выступили неплохо. А в 1/8 финала такой жребий – испанцы, хоть и в таком составе.

Когда я впервые увидел состав Испании, даже я, который хорошо знает всех футболистов, особо никого не узнал, потому что ведущих игроков не отпустили, кто играет в Ла Лиге. Но когда смотришь на испанцев даже в таком составе, понимаешь, что это очень высокий уровень.

Жаль, что так сложился жереб. По игре, в принципе, думаю, что больше заслуживали прохода испанцы, но если бы достался кто-то другой – возможно, мы могли бы замахнуться на что-то большее.

Когда команда вылетает в 1/8 финала, нельзя сказать, что это полный успех, но я считаю, что Украина была хорошо представлена на таком турнире.