ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского форварда. Это воспитанник Динамо

Ровенский Верес официально объявил о подписании украинского форварда Ростислава Таранухи. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, Ростислав перебрался в расположение ровенского клуба на правах свободного агента, подписав контракт до завершения нынешнего сезона.

«Приветствуем в красно-черной стае», – говорится в сообщении.

Ростислав является воспитанником академии киевского Динамо. В составе киевского Динамо сыграл 5 матчей и забил 1 гол в Юношеской Лиге УЕФА. Также провел 16 поединков и забил 5 мячей за юношеские сборные Украины U16, U17 и U19.

В прошлом сезоне отыграл за Оболонь 25 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи и стал лучшим игроком года по версии болельщиков. Летом этого года покинул киевский клуб в статусе свободного агента.