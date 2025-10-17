Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского форварда. Это воспитанник Динамо
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 18:22 | Обновлено 17 октября 2025, 18:52
1395
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского форварда. Это воспитанник Динамо

Ростислав Тарануха стал ровенским «волком»

17 октября 2025, 18:22 | Обновлено 17 октября 2025, 18:52
1395
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского форварда. Это воспитанник Динамо
ФК Оболонь. Ростислав Тарануха

Ровенский Верес официально объявил о подписании украинского форварда Ростислава Таранухи. Об этом пишет клубная пресс-служба «волков».

По официальной информации, Ростислав перебрался в расположение ровенского клуба на правах свободного агента, подписав контракт до завершения нынешнего сезона.

«Приветствуем в красно-черной стае», – говорится в сообщении.

Ростислав является воспитанником академии киевского Динамо. В составе киевского Динамо сыграл 5 матчей и забил 1 гол в Юношеской Лиге УЕФА. Также провел 16 поединков и забил 5 мячей за юношеские сборные Украины U16, U17 и U19.

В прошлом сезоне отыграл за Оболонь 25 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи и стал лучшим игроком года по версии болельщиков. Летом этого года покинул киевский клуб в статусе свободного агента.

По теме:
Полтава – Оболонь – 1:2. С голом на 90+5-й минуте. Видео голов, обзор матча
Известно, какие трансферы готовит Динамо. Ищут замену ключевому игроку
Два пенальти за волейбол. Оболонь в Кропивницком обыграла СК Полтава
Верес Ровно Ростислав Тарануха свободный агент трансферы трансферы УПЛ Оболонь Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом
Футбол | 16 октября 2025, 19:51 0
Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом
Модрич вернется в Испанию после успешных переговоров с именитым клубом

Хорватский полузащитник станет тренером молодежной команды мадридского «Реала»

Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Футбол | 17 октября 2025, 18:08 2
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Полесье – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по Киеву

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Футбол | 17.10.2025, 13:30
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Динамо нашло нового форварда. Трансфер планируется на зиму
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, что было бы, если бы я дрался с Усиком?»
16.10.2025, 23:50
Бокс
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
ЛЕОНЕНКО: «После матчей сборной Украины его цена выросла прилично»
16.10.2025, 06:02
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
16.10.2025, 09:54 11
Футбол
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
16.10.2025, 17:22
Бокс
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем