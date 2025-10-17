Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Зинченко: «Только нашел квартиру тут. Кажется, я поспешил»
Англия
17 октября 2025, 17:35 | Обновлено 17 октября 2025, 17:41
Постекоглу готов к увольнению

Getty Images/Global Images Ukraine. Анже Постекоглу

Наставник Ноттингем Форест Анже Постекоглу уже находится под угрозой увольнения, несмотря на то, что его назначили только в сентябре.

Тренер рассказал, что и сам понимает, что его вскоре могут уволить.

«Конечно, я чувствую давление. Если ты не выиграл один матч, то уже чувствуешь давление, а мы еще ни одного не выиграли. Уже могу потерять работу, хотя приступил только пят недель назад».

«Знаете, я уже нашел тут квартиру, готовлюсь к переезду. Кажется, поторопился», – сказал Постекоглу.

В субботу команда сыграет против Челси.

Ноттингем Форест Ангелос Постекоглу Александр Зинченко Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
