Тренер Зинченко: «Только нашел квартиру тут. Кажется, я поспешил»

Наставник Ноттингем Форест Анже Постекоглу уже находится под угрозой увольнения, несмотря на то, что его назначили только в сентябре.

Тренер рассказал, что и сам понимает, что его вскоре могут уволить.

«Конечно, я чувствую давление. Если ты не выиграл один матч, то уже чувствуешь давление, а мы еще ни одного не выиграли. Уже могу потерять работу, хотя приступил только пят недель назад».

«Знаете, я уже нашел тут квартиру, готовлюсь к переезду. Кажется, поторопился», – сказал Постекоглу.

В субботу команда сыграет против Челси.