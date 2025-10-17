Тарас СТЕПАНЕНКО: «Шахтер потерял 15 игроков, а Динамо – двоих или троих»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко поделился мнением о периоде карьеры, когда он играл под руководством хорватского тренера Игора Йовичевича:

– Давайте вернёмся к временам «Шахтёра». Игор возглавил команду вскоре после начала войны... Каким вы помните начало вашего сотрудничества с ним?

Помню, как будто это было вчера. «Шахтёр» был на сборах в Нидерландах. Я приехал туда раньше остальных игроков, возвращаясь из Испании, где навещал семью, бежавшую от войны. И, как оказалось, увидел своего нового тренера. Йовичевич сидел рядом с Дарио Срной, нашим спортивным директором.

Он попросил меня сесть и сказал: «Ты будешь моей правой рукой». Эти слова оказали огромное влияние на моё будущее. В то время меня терзали серьёзные дилеммы. Я хотел уйти из донецкого «Шахтёра», ведь война была на заднем плане... Но Йовичевич уговорил меня остаться. И я не жалею об этом, потому что мы пережили вместе много прекрасных моментов в качестве игрока.

– Именно. Вы выиграли титул в первом сезоне после возобновления чемпионата. Так кто же тогда был фаворитом? Вы или «Динамо»?

– Уж точно не мы! Для нас, по крайней мере, так казалось, потери были слишком велики. Мы потеряли 15 игроков, подавляющее большинство из которых – бразильцы. А киевское «Динамо» потеряло, может быть, двоих или троих. Их модель была гораздо больше основана на украинских игроках, чем у «Шахтера».

Но Йовичевич проделал фантастическую работу, в том числе и в психологическом плане. Он сплотил раздевалку, вдохнул в нас новые силы. И мы выиграли чемпионат в том году, и неплохо выступили в Лиге чемпионов. Мы сыграли вничью с «Реалом», обыграли «Селтик» и вышли с третьего места в Лигу Европы, – вспомнил Степаненко.