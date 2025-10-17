Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иван ГЕЦКО: «Две победы сборной Украины – это заслуга одного футболиста»
Чемпионат мира
17 октября 2025, 12:39 |
Бывший игрок «сине-желтых» оценил игру полузащитника Руслана Малиновского

Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший футболист сборной Украины Иван Гецко оценил игру и результат «сине-желтой» команды во время международной паузы, где подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (5:3) и Азербайджан (2:1).

«Эти две победы – заслуга Руслана Малиновского. В Исландии он отличился дублем, а в Кракове отдал голевой пас и забил решающий гол. Малиновский из-за тяжелой травмы больше года не играл за сборную и приехал, как говорится, проголодавшимся до побед. Все идет к тому, что он станет лидером украинской команды в ближайших матчах.

Что касается общего впечатления, то много претензий к игре, особенно в атаке. У Довбика было два-три момента, но он так и не смог поразить ворота Азербайджана. Честно говоря, я не думал, что в этом матче будут проблемы. Так что либо азербайджанцы сейчас сильны, либо мы еще слабы.

Нам следует бросить все усилия на матч с исландцами. Будем откровенны, не выиграем мы в гостях во Франции. Поэтому, возможно, нужно дать отдохнуть лидерам сборной: одних посадить на замену, других выпустить на 60 или 70 минут, чтобы они в матче с исландцами были свежими. Главная задача, по-моему, не проиграть во Франции с разгромным счетом», – уверен Гецко.

