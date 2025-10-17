Коноплю призывают повторить поступок легионера Динамо после скандала

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля попал в скандал, поставив «лайки» под видео российского пропагандиста, что вызвало бурную реакцию у сообщества.

Известный журналист Андрей Сенькив, ныне служащий в ВСУ, обратился к Ефиму, предложив футболисту донецкого Шахтера повторить поступок легионера киевского Динамо:

«Господин Ефим Конопля, понимаю – ошиблись, бывает. Предлагаю в плане извинений финансово поддержать мой 53 отдельный разведывательный батальон. Господин Бленуце вон закинул за похоже первую зарплату на ВСУ. Хотя что-то полезное должно быть из этой ситуации. Спасибо», – написал Сеньков в Instagram.

Сам Ефим уже извинился за «лайки», опубликовав серию stories на своей странице в Instagram. Отреагировал на ситуацию и донецкий Шахтер, пообещав провести служебное расследование.