Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коноплю призывают повторить поступок легионера Динамо после скандала
Украина. Премьер лига
17 октября 2025, 12:16 |
1327
3

Коноплю призывают повторить поступок легионера Динамо после скандала

Андрей Сенькив призывает футболиста задонатить на ВСУ

17 октября 2025, 12:16 |
1327
3 Comments
Коноплю призывают повторить поступок легионера Динамо после скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Защитник национальной сборной Украины Ефим Конопля попал в скандал, поставив «лайки» под видео российского пропагандиста, что вызвало бурную реакцию у сообщества.

Известный журналист Андрей Сенькив, ныне служащий в ВСУ, обратился к Ефиму, предложив футболисту донецкого Шахтера повторить поступок легионера киевского Динамо:

«Господин Ефим Конопля, понимаю – ошиблись, бывает. Предлагаю в плане извинений финансово поддержать мой 53 отдельный разведывательный батальон. Господин Бленуце вон закинул за похоже первую зарплату на ВСУ. Хотя что-то полезное должно быть из этой ситуации. Спасибо», – написал Сеньков в Instagram.

Сам Ефим уже извинился за «лайки», опубликовав серию stories на своей странице в Instagram. Отреагировал на ситуацию и донецкий Шахтер, пообещав провести служебное расследование.

По теме:
Иван ГЕЦКО: «Две победы сборной Украины – это заслуга одного футболиста»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я вернулся в Динамо и попрощался со сборной Украины»
Азербайджан может помочь сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Ефим Конопля российско-украинская война Андрей Сенькив Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Burevestnik
написав комент про Канаплю, шо він повинен в 4 рази заплати більше чім Бленуце бо зарплата більша, і назвав його рижим лайном.
Але комента вже нема...
Мать якась Криса з'їла.  
Ответить
0
MaximusOne
Конопля міг і до того донатити, так що не влучне порівняння. І навіть якщо він вирішить так зробити, то сам вирішить куди йому задонатити, а не Сеньківу 
Ответить
0
MrStepanovM .
тільки не через ПУМБ і без заблюрених дати і номеру платіжного документа! Бажано не на МО (яке б/у автівки не купує),  а на Стерненка! Бо факт сразу стане відомим і беззаперечним!
Ответить
0
