Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

18 октября на Эстадио Олимпико пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором Барселона встретится с Жироной.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда с 2024-го года играет под руководством Флика. Тогда тренер, что был первым уволенным из сборной Германии не по своей воле, возглавил амбициозный проект, не взявший в предыдущем сезоне трофеев, и испытывающий хронические уже проблемы с финансами, да и периодически вляпающийся в скандалы. Но все это не помешало немцу в первый же год работы в Испании собрать все возможные внутренние трофеи.

Сейчас картина вроде бы налаживается, хотя пока не полный порядок - вот и нынешний матч пройдет пока еще не на Камп Ноу. В целом, гранд показывает и игру, и результат, и до конца сентября он во всех турнирах только раз терял очки, не победив Райо Вальекано. И даже, дождавшись осечки Реала в дерби с Атлетико, вышел на единоличное первое место. Но потом была жуткая неделя: 1:2 в Лиге чемпионов с ПСЖ и потом аж 1:4 в Севилье!

Жирона

Клуб все никак не может выбраться из того падения, что продолжается больше года. Уже и не верится, что в 2024-м году он финишировал выше Атлетико, третьим, в Примере, и играл в Лиге чемпионов. Впрочем, та попытка была провалена, как и почти все в прошлой темпораде, когда не без труда получилось не допустить нового вылета в Сегунду. Это, казалось, только отсрочка: в августе снова проигрывали всем подряд.

Но осенью получилось прибавить, и не без помощи подписанного в дэдлайн Ваната. Бывший динамовец забил уже дважды, и помог взять ничью с Сельтой, принесшую первое очко, и победу с Валенсией, уже в октябре. Те 2:1 спасли и Мичела, чье увольнение обсуждалось очень серьезно. Теперь он получит как минимум еще один шанс, тем более что его подопечные поднялись на восемнадцатое место, правда, все еще в зоне вылета.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне Жирона дважды обыгрывала соседа. Но при Флике гранд вернул статус-кво, и очки не терял.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что чемпион обязан побеждать, и не минимально. Ставим на фору -2 гола (коэффициент - 1,75).