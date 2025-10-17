Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Барселона
18.10.2025 17:15 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 октября 2025, 10:55 |
55
0

Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 октября и начнется в 17:15 по Киеву

17 октября 2025, 10:55 |
55
0
Барселона – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

18 октября на Эстадио Олимпико пройдет матч 9-го тура Примеры, в котором Барселона встретится с Жироной.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда с 2024-го года играет под руководством Флика. Тогда тренер, что был первым уволенным из сборной Германии не по своей воле, возглавил амбициозный проект, не взявший в предыдущем сезоне трофеев, и испытывающий хронические уже проблемы с финансами, да и периодически вляпающийся в скандалы. Но все это не помешало немцу в первый же год работы в Испании собрать все возможные внутренние трофеи.

Сейчас картина вроде бы налаживается, хотя пока не полный порядок - вот и нынешний матч пройдет пока еще не на Камп Ноу. В целом, гранд показывает и игру, и результат, и до конца сентября он во всех турнирах только раз терял очки, не победив Райо Вальекано. И даже, дождавшись осечки Реала в дерби с Атлетико, вышел на единоличное первое место. Но потом была жуткая неделя: 1:2 в Лиге чемпионов с ПСЖ и потом аж 1:4 в Севилье!

Жирона

Клуб все никак не может выбраться из того падения, что продолжается больше года. Уже и не верится, что в 2024-м году он финишировал выше Атлетико, третьим, в Примере, и играл в Лиге чемпионов. Впрочем, та попытка была провалена, как и почти все в прошлой темпораде, когда не без труда получилось не допустить нового вылета в Сегунду. Это, казалось, только отсрочка: в августе снова проигрывали всем подряд.

Но осенью получилось прибавить, и не без помощи подписанного в дэдлайн Ваната. Бывший динамовец забил уже дважды, и помог взять ничью с Сельтой, принесшую первое очко, и победу с Валенсией, уже в октябре. Те 2:1 спасли и Мичела, чье увольнение обсуждалось очень серьезно. Теперь он получит как минимум еще один шанс, тем более что его подопечные поднялись на восемнадцатое место, правда, все еще в зоне вылета.

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне Жирона дважды обыгрывала соседа. Но при Флике гранд вернул статус-кво, и очки не терял.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что чемпион обязан побеждать, и не минимально. Ставим на фору -2 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Барселона
18 октября 2025 -
17:15
Жирона
Фора Барселоны (-2) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тейлор Фритц – Новак Джокович. Прогноз и анонс на матч Six Kings Slam
Жирона забьет Барселоне, Сельта победит. Анонс и прогнозы на 9 тур Ла Лиги
Атлетико – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона Жирона Барселона - Жирона Ла Лига Ла Лига - betking чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
Футбол | 17 октября 2025, 07:40 2
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников
Экс-полузащитник Шахтера Марлос стал жертвой мошенников

Недвижимость футболиста под Киевом продали по поддельным документам

Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 17 октября 2025, 11:07 0
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 18 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Футбол | 16.10.2025, 21:06
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Украинский клуб получит техническое поражение. Команда отказалась играть
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16.10.2025, 15:18
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 170
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
16.10.2025, 03:44 1
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Он просто глыба сборной Украины. Респект»
15.10.2025, 12:53
Футбол
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
Игрок Шахтера поставил лайк видео с жириновским. Уже дал комментарий
16.10.2025, 13:54 71
Футбол
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 11
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 3
Футбол
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
Рой ДЖОНС: «Мы не должны говорить, кто величайший боксер. Это уже факт»
16.10.2025, 04:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем