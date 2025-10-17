Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
17 октября 2025, 10:49 |
Рэшфорд рассказал, что он получил от переезда в Барселону

Нападающий нуждался в перезагрузке

Getty Images/ Getty Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд признался, что переезд в Испанию пошел ему на пользу. Нападающий подчеркнул, что это именно тот клуб, который ему нужен.

«Переезд в Барселону освежил меня. Я в хорошей форме, но знаю, что еще не раскрыл весь свой потенциал. После тяжелого сезона мне нужна была перезагрузка, чтобы снова найти свою лучшую версию», – приводит слова Рэшфорда инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

На данный момент в копилке англичанина 10 матчей за «сине-гранатовых» во всех турнирах, на его счету 3 гола и 5 ассистов.

В сентябре 2025 года сообщалось, что каталонский клуб очень доволен игрой Рэшфорда, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Боссы «Барселоны» могут выкупить нападающего, но хотят «поторговаться», снизив цену с 35 млн фунтов до 25 млн.

Источник: Фабрицио Романо
