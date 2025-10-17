Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фанатам Маккаби Т-А. запретили посетить матч ЛЕ. Есть ответ МВС Израиля
Лига Европы
17 октября 2025, 03:55 | Обновлено 17 октября 2025, 04:01
105
0

Фанатам Маккаби Т-А. запретили посетить матч ЛЕ. Есть ответ МВС Израиля

Болельщики не смогут поддержать свою команду на матче с «Астон Виллой»

17 октября 2025, 03:55 | Обновлено 17 октября 2025, 04:01
105
0
Фанатам Маккаби Т-А. запретили посетить матч ЛЕ. Есть ответ МВС Израиля
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

Фанаты «Маккаби» Тель-Авив не могут посетить матч четвертого тура Лиги Европы, в котором их команда сыграет с «Астон Виллой».

Причиной такого решения являются опасения касательно безопасности болельщиков команды из Израиля. поединок пройдет 6 ноября на «Вилла Парк».

Заявление «Астон Виллы»:

«Астон Вилла подтверждает, что клуб получил информацию о том, что в соответствии с указанием Группы по вопросам безопасности (SAG) на матч Лиги Европы УЕФА с «Маккаби» (Тель-Авив), который состоится в четверг, 6 ноября, не будут допущены болельщики гостевой команды.

Группа по безопасности (SAG) отвечает за выдачу сертификатов безопасности для каждого матча на стадионе «Вилла Парк» на основе ряда физических и безопасности факторов.

После встречи, состоявшейся сегодня днем, SAG официально направила письмо клубу и УЕФА с уведомлением о том, что болельщики гостевой команды не будут допущены на стадион «Вилла Парк» для посещения этого матча.

Полиция Уэст-Мидлендс сообщила SAG, что у нее есть опасения по поводу общественной безопасности за пределами стадиона и возможности справиться с возможными протестами в тот вечер.

Клуб находится в постоянном диалоге с «Маккаби» (Тель-Авив) и местными властями на протяжении всего этого процесса, при этом безопасность болельщиков, посещающих матч, и безопасность местных жителей являются приоритетом при принятии любых решений».

Министр внешних дел Израиля Гидеон Сарр дал свой комментарий:

«Позорное решение! Я призываю власти Великобритании отменить это трусливое решение!».

Ранее сообщалось о том, что три футбольные ассоциации настаивают на отстранении Израиля от УЕФА.

По теме:
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Матч Лиги Европы пройдет без болельщиков гостей. В чем причина?
ФОТО. Жизнь личного шеф-повара звезд АПЛ: как это работает
Лига Европы болельщики Астон Вилла Маккаби Тель-Авив
Даниил Кирияка Источник: ФК Астон Вилла
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футбол | 16 октября 2025, 06:22 3
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж

Кристиан Биловар рассказал, какие были предложения по трансферу

Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Футбол | 16 октября 2025, 23:08 6
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум
Лунин обратился к президенту Реала и шокировал его. Выдвинул ультиматум

Андрей заявил президенту, что хочет покинуть клуб

Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17.10.2025, 04:27
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Бокс | 16.10.2025, 17:22
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Усик анонсировал свое возвращение на ринг и прокомментировал бой с Итаумой
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Футбол | 16.10.2025, 15:18
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Шахтер начал внутреннее расследование против Ефима Конопли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер покинул украинский клуб из-за войны: Я не буду играть
15.10.2025, 08:29
Баскетбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 140
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 214
Футбол
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
15.10.2025, 06:22
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
Стало известно, когда Александр Усик вернется на ринг
16.10.2025, 02:45
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем