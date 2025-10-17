Фанатам Маккаби Т-А. запретили посетить матч ЛЕ. Есть ответ МВС Израиля

Фанаты «Маккаби» Тель-Авив не могут посетить матч четвертого тура Лиги Европы, в котором их команда сыграет с «Астон Виллой».

Причиной такого решения являются опасения касательно безопасности болельщиков команды из Израиля. поединок пройдет 6 ноября на «Вилла Парк».

Заявление «Астон Виллы»:

«Астон Вилла подтверждает, что клуб получил информацию о том, что в соответствии с указанием Группы по вопросам безопасности (SAG) на матч Лиги Европы УЕФА с «Маккаби» (Тель-Авив), который состоится в четверг, 6 ноября, не будут допущены болельщики гостевой команды.

Группа по безопасности (SAG) отвечает за выдачу сертификатов безопасности для каждого матча на стадионе «Вилла Парк» на основе ряда физических и безопасности факторов.

После встречи, состоявшейся сегодня днем, SAG официально направила письмо клубу и УЕФА с уведомлением о том, что болельщики гостевой команды не будут допущены на стадион «Вилла Парк» для посещения этого матча.

Полиция Уэст-Мидлендс сообщила SAG, что у нее есть опасения по поводу общественной безопасности за пределами стадиона и возможности справиться с возможными протестами в тот вечер.

Клуб находится в постоянном диалоге с «Маккаби» (Тель-Авив) и местными властями на протяжении всего этого процесса, при этом безопасность болельщиков, посещающих матч, и безопасность местных жителей являются приоритетом при принятии любых решений».

Министр внешних дел Израиля Гидеон Сарр дал свой комментарий:

«Позорное решение! Я призываю власти Великобритании отменить это трусливое решение!».

Ранее сообщалось о том, что три футбольные ассоциации настаивают на отстранении Израиля от УЕФА.