Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 октября 2025, 13:36 | Обновлено 01 октября 2025, 13:37
Три футбольные ассоциации настаивают на отстранении Израиля от УЕФА

В Испании, Норвегии и Турции не хотят видеть представителей Израиля на международной арене

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Израиля

Три футбольные ассоциации хотят отстранения Израиля от УЕФА. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, норвежская, испанская, турецкая футбольные федерации выступают за отстранение Израиля от международных соревнований. Англия также проявляет интерес к изменению ситуации.

На фоне обсуждений потенциального отстранения Израиля в ФИФА и УЕФА во время матча Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ливерпулем» фанаты вывесили баннеры с надписями «Человечество потеряло совесть в Газе», «Дайте жить младенцам в Газе», «Свободная Палестина» и «Если Иерусалим не свободен, мир в плену».

Следующее заседание Исполкома УЕФА состоится 3 декабря.

Ранее сообщалось о том, что Турция требует отстранить Израиль от футбола.

Турция Израиль Испания Норвегия Англия УЕФА
Даниил Кирияка Источник: RMC Sport
MaximusOne
Ну Турція по своїм геополітичним причинам, а ось Іспанії і Норвегії респект 👍
