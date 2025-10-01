Три футбольные ассоциации настаивают на отстранении Израиля от УЕФА

Три футбольные ассоциации хотят отстранения Израиля от УЕФА. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, норвежская, испанская, турецкая футбольные федерации выступают за отстранение Израиля от международных соревнований. Англия также проявляет интерес к изменению ситуации.

На фоне обсуждений потенциального отстранения Израиля в ФИФА и УЕФА во время матча Лиги чемпионов между «Галатасараем» и «Ливерпулем» фанаты вывесили баннеры с надписями «Человечество потеряло совесть в Газе», «Дайте жить младенцам в Газе», «Свободная Палестина» и «Если Иерусалим не свободен, мир в плену».

Следующее заседание Исполкома УЕФА состоится 3 декабря.

Ранее сообщалось о том, что Турция требует отстранить Израиль от футбола.