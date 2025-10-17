Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы». Об этом сообщает fotbolltransfers.

По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего украинца в качестве замены Эмилиано Мартинесу. «Сливочные» готовыотпустить Лунина за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Андрей Лунин не провел на поле ни одной минуты ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Реала» уже зимой может покинуть клуб.