  Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Испания
17 октября 2025, 02:14
Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение

Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»

Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы». Об этом сообщает fotbolltransfers.

По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего украинца в качестве замены Эмилиано Мартинесу. «Сливочные» готовыотпустить Лунина за сумму от 25 до 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Андрей Лунин не провел на поле ни одной минуты ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что нападающий «Реала» уже зимой может покинуть клуб.

Неожиданный вариант. Ман Юнайтед нацелился на форварда из Саудовской Аравии
Нападающий Реала уже зимой может покинуть клуб. Ожидается предложение
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
