Клуб АПЛ нацелился на Лунина. В Реале приняли решение
Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы»
Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин привлекает внимание «Астон Виллы». Об этом сообщает fotbolltransfers.
По информации источника, английский клуб рассматривает 26-летнего украинца в качестве замены Эмилиано Мартинесу. «Сливочные» готовыотпустить Лунина за сумму от 25 до 30 миллионов евро.
В текущем сезоне Андрей Лунин не провел на поле ни одной минуты ни на клубном уровне, ни на уровне сборных. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что нападающий «Реала» уже зимой может покинуть клуб.
