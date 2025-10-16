Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Паулу ФОНСЕКА: «За границей меня ценят гораздо больше, чем в Португалии»
Франция
16 октября 2025, 21:07 |
169
0

Экс-коуч «Шахтера» высказался на предмет возможного возвращения на родину

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека, который известен в Украине по работе с «Шахтером», поделился мнением о возможности когда-то вернуться работать на родину – в Португалию.

«Вернусь ли я в Португалию только перед завершением карьеры? Не знаю, все зависит от ситуации. Я намерен продолжать работать за границей, пока что, в лучших чемпионатах. Все зависит от момента и ситуации. Я не говорю «нет», но возвращение в Португалию не входит в мои карьерные планы на ближайшее будущее. Я чувствую, что за границей меня ценят гораздо больше, чем в Португалии».

«Немногие страны имеют так много тренеров в лучших европейских лигах. Мы можем по пальцам одной руки пересчитать тренеров из других стран, работающих в английской, французской, немецкой, итальянской лигах... И я считаю, что это пример недооценки на родине, что наших тренеров так много за границей. Не могу говорить за себя; могу привести пример Англии, где есть португальские тренеры, которые проделали отличную работу, продолжают ее делать, но которых недооценивают в Португалии. О них и их работе редко слышно. Я чувствую то же самое по отношению к себе. Но у меня есть это чувство, и я думаю, оно реально. Реклама нашей работы в Португалии слабая», – заявил Фонсека.

Ранее журналисты заметили Фонсеку, приезжающего на тренировки «Лиона» с украинской музыкой в салоне авто.

Паулу Фонсека Лион Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Record.pt
