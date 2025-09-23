Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера, работающий во Франции, слушает украинскую музыку
Франция
23 сентября 2025, 21:32
ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера, работающий во Франции, слушает украинскую музыку

Паулу Фонсека признался, что ему нравится Monatik и Dorofeeva

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, который ныне работает во Франции с «Лионом», не потерял связи с Украиной.

Португальского специалиста несколько раз заметили приезжающим, когда в его машине громко играет музыка украинских исполнителей.

Сам Фонсека подчеркнул, что ему очень нравятся песни таких исполнителей как Monatik и Dorofeeva.

Более того, на одном из попавших в сеть видео Фонсека даже пытается напевать слова песен, честно признавшись, что понимает их смысл лишь частично.

