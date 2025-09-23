ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера, работающий во Франции, слушает украинскую музыку
Паулу Фонсека признался, что ему нравится Monatik и Dorofeeva
Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека, который ныне работает во Франции с «Лионом», не потерял связи с Украиной.
Португальского специалиста несколько раз заметили приезжающим, когда в его машине громко играет музыка украинских исполнителей.
Сам Фонсека подчеркнул, что ему очень нравятся песни таких исполнителей как Monatik и Dorofeeva.
Более того, на одном из попавших в сеть видео Фонсека даже пытается напевать слова песен, честно признавшись, что понимает их смысл лишь частично.
ВИДЕО. Экс-тренер Шахтера, работающий во Франции, слушает украинскую музыку
Big respect to ex Shakhtar boss Paulo Fonseca for his continued support of Ukraine and promotion of it both at Lille and Lyon especially since the start of the full scale invasion— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 23, 2025
Lately he’s been giving Ukrainian music artist recommendations to OL fans 🇺🇦🫂🇵🇹
📹: @OL pic.twitter.com/GLE9TB9rPI
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усман Дембеле из ПСЖ получил приз лучшему футболисту года
Элина опубликовала пост в своем Instagram, в котором поделился своими чувствами