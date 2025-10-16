Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной

16 октября французский «ПСЖ» сыграет матч восьмого тура французской Лиги 1 против «Страсбурга».

По информации портала Le Parisien, Луис Энрике выбрал пару центральных защитников на этот матч – украинец Илья Забарный выйдет в стартовом составе на этот матч после возвращения из лагеря сборной Украины. Его партнером по защите станет Лукас Бералдо.

Не смогут помочь парижанам в этом матче Маркиньос, Дуэ и Барколя.

Последний матч против «Лилля» Илья Забарный начинал в запасе и вышел на замену.

Ранее «ПСЖ» посвятил Забарному пост в соцсетях в честь его матча с Азербайджаном.