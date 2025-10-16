Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Франция
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной

Илья выйдет в стартовом составе в следующем матче

Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

16 октября французский «ПСЖ» сыграет матч восьмого тура французской Лиги 1 против «Страсбурга».

По информации портала Le Parisien, Луис Энрике выбрал пару центральных защитников на этот матч – украинец Илья Забарный выйдет в стартовом составе на этот матч после возвращения из лагеря сборной Украины. Его партнером по защите станет Лукас Бералдо.

Не смогут помочь парижанам в этом матче Маркиньос, Дуэ и Барколя.

Последний матч против «Лилля» Илья Забарный начинал в запасе и вышел на замену.

Ранее «ПСЖ» посвятил Забарному пост в соцсетях в честь его матча с Азербайджаном.

Лукас Бералдо Маркиньос ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Илья Забарный
Дмитрий Олейник Источник: Le Parisien
