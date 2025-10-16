Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 октября 2025, 18:54
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Атлетико Мадрид (Ж) – Манчестер Юнайтед (Ж)

Ggbet 2.84 – 3.46 – 2.28

22:00 Бавария (Ж) – Ювентус (Ж)

Ggbet 1.21 – 5.90 – 11.70

22:00 Бенфика (Ж) – Арсенал (Ж)

Ggbet 12.40 – 6.85 – 1.17

22:00 ПСЖ (Ж) – Реал Мадрид (Ж)

Ggbet 2.71 – 3.66 – 2.28

ГАНДБОЛ

19:10 Швеция (Ж) – Украина (Ж)

Ggbet 1.01 – 55.00 – 65.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

