СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября

В четверг, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Атлетико Мадрид (Ж) – Манчестер Юнайтед (Ж)

2.84 – 3.46 – 2.28

22:00 Бавария (Ж) – Ювентус (Ж)

1.21 – 5.90 – 11.70

22:00 Бенфика (Ж) – Арсенал (Ж)

12.40 – 6.85 – 1.17

22:00 ПСЖ (Ж) – Реал Мадрид (Ж)

2.71 – 3.66 – 2.28

ГАНДБОЛ

19:10 Швеция (Ж) – Украина (Ж)

1.01 – 55.00 – 65.00

