СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Атлетико Мадрид (Ж) – Манчестер Юнайтед (Ж)
22:00 Бавария (Ж) – Ювентус (Ж)
22:00 Бенфика (Ж) – Арсенал (Ж)
22:00 ПСЖ (Ж) – Реал Мадрид (Ж)
ГАНДБОЛ
19:10 Швеция (Ж) – Украина (Ж)
