Заря предложила контракты трем ведущим игрокам. Ответа пока нет
Будковский, Вантух и Мичин получили предложения о новых договорах
По информации СМИ, руководство Зари предложило новые контракты трем лидерам команды – защитнику Роману Вантуху, хавбеку Петару Мичину и форварду Филиппу Будковскому.
Контракты всех трех завершаются летом 2026 года.
Сообщается, что пока ни один игрок не дал положительный ответ и продолжает думать над предложением луганского клуба.
В нынешнем сезоне Вантух забил 1 гол и сделал 1 ассист в пяти матчах, у Мичина 1 гол в сети встречах, а у Будковский забил 5 голов и сделал ассист в девяти матчах.
