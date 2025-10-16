Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Заря предложила контракты трем ведущим игрокам. Ответа пока нет
Украина. Премьер лига
16 октября 2025, 18:15 | Обновлено 16 октября 2025, 18:33
Заря предложила контракты трем ведущим игрокам. Ответа пока нет

Будковский, Вантух и Мичин получили предложения о новых договорах

ФК Заря. Филипп Будковский

По информации СМИ, руководство Зари предложило новые контракты трем лидерам команды – защитнику Роману Вантуху, хавбеку Петару Мичину и форварду Филиппу Будковскому.

Контракты всех трех завершаются летом 2026 года.

Сообщается, что пока ни один игрок не дал положительный ответ и продолжает думать над предложением луганского клуба.

В нынешнем сезоне Вантух забил 1 гол и сделал 1 ассист в пяти матчах, у Мичина 1 гол в сети встречах, а у Будковский забил 5 голов и сделал ассист в девяти матчах.

Роман Вантух Петар Мичин Филипп Будковский
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
