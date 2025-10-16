Заря предложила контракты трем ведущим игрокам. Ответа пока нет

По информации СМИ, руководство Зари предложило новые контракты трем лидерам команды – защитнику Роману Вантуху, хавбеку Петару Мичину и форварду Филиппу Будковскому.

Контракты всех трех завершаются летом 2026 года.

Сообщается, что пока ни один игрок не дал положительный ответ и продолжает думать над предложением луганского клуба.

В нынешнем сезоне Вантух забил 1 гол и сделал 1 ассист в пяти матчах, у Мичина 1 гол в сети встречах, а у Будковский забил 5 голов и сделал ассист в девяти матчах.