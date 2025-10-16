Роналду забил одинаковое количество голов в квалификациях к ЧМ и ЧЕ
Сколько забитых мячей имеет португалец в каждом турнире сборных?
Криштиану Роналду забил одинаковое количество голов в квалификациях к ЧМ и ЧЕ.
В матче против сборной Венгрии легендарный португалец сделал дубль, тем самым доведя до 41 количество голов, забитых в квалификационных матчах к чемпионатам мира.
Интересным фактом является то, что в отборочных матчах к чемпионатам Европы Криштиану Роналду также забил 41 гол.
Всего на счету игрока «Аль-Насру» уже 143 гола, забитых в матчах за сборную Португалии.
Голы Криштиану Роналду за национальную сборную Португалии (143)
- 41 – квалификация ЧМ
- 41 – квалификация ЧЕ
- 22 – товарищеские матчи
- 15 – Лига наций
- 14 – чемпионат Европы
- 8 – чемпионат мира
- 2 – Кубок Конфедераций
🇵🇹 Cristiano Ronaldo’s incredible goal-scoring record for Portugal!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) October 15, 2025
🌏 World Cup Qualification—41 goals
🇪🇺 Euros Qualifiers—41 goals
🏟️ International Friendlies-22 goals
🇪🇺 UEFA Nations League—15 goals
🇪🇺 UEFA Euros—14 goals
🪐 FIFA World Cup-8 goals
🌎 FIFA Confederations… pic.twitter.com/VQxw6Xv6MQ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист расхвалил Руслана Малиновского
Сергей Нагорняк может быть уволен с должности главного тренера «Эпицентра»