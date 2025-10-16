Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду забил одинаковое количество голов в квалификациях к ЧМ и ЧЕ
Португалия
16 октября 2025, 13:20 |
Сколько забитых мячей имеет португалец в каждом турнире сборных?

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду забил одинаковое количество голов в квалификациях к ЧМ и ЧЕ.

В матче против сборной Венгрии легендарный португалец сделал дубль, тем самым доведя до 41 количество голов, забитых в квалификационных матчах к чемпионатам мира.

Интересным фактом является то, что в отборочных матчах к чемпионатам Европы Криштиану Роналду также забил 41 гол.

Всего на счету игрока «Аль-Насру» уже 143 гола, забитых в матчах за сборную Португалии.

Голы Криштиану Роналду за национальную сборную Португалии (143)

  • 41 – квалификация ЧМ
  • 41 – квалификация ЧЕ
  • 22 – товарищеские матчи
  • 15 – Лига наций
  • 14 – чемпионат Европы
  • 8 – чемпионат мира
  • 2 – Кубок Конфедераций
Даниил Кирияка
