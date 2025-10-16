Криштиану Роналду забил одинаковое количество голов в квалификациях к ЧМ и ЧЕ.

В матче против сборной Венгрии легендарный португалец сделал дубль, тем самым доведя до 41 количество голов, забитых в квалификационных матчах к чемпионатам мира.

Интересным фактом является то, что в отборочных матчах к чемпионатам Европы Криштиану Роналду также забил 41 гол.

Всего на счету игрока «Аль-Насру» уже 143 гола, забитых в матчах за сборную Португалии.

Голы Криштиану Роналду за национальную сборную Португалии (143)

41 – квалификация ЧМ

41 – квалификация ЧЕ

22 – товарищеские матчи

15 – Лига наций

14 – чемпионат Европы

8 – чемпионат мира

2 – Кубок Конфедераций