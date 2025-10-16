Легендарный нападающий и лучший бомбардиро сборной Швеции Златан Ибрагимович вспомнил один из самых тяжелых дней в своей карьере.

31 октября 2021 года во время матча «Рома» – «Милан» в адрес шведского форварда обрушились расистские оскорбления.

«Я помню тот день. 50 000 человек кричали «Ты цыган!» после гола. Я сделал вид, что не слышу, потому что хотел еще больше забить, ведь так они меня мотивировали. Когда я вышел на поле и на меня обрушилась ненависть, я сделал еще больше, потому что мне нужна была мотивация. Потом, когда толпа начала это делать, я подумал: «Громче, громче, громче». А потом судья дал мне желтую карточку, чего я не понимаю», – передает слова 44-летнего Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.