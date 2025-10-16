Ибрагимович вспомнил один из самых тяжелых дней в своей карьере
Легендарный швед запомнил матч Рома – Милан четырехлетней давности
Легендарный нападающий и лучший бомбардиро сборной Швеции Златан Ибрагимович вспомнил один из самых тяжелых дней в своей карьере.
31 октября 2021 года во время матча «Рома» – «Милан» в адрес шведского форварда обрушились расистские оскорбления.
«Я помню тот день. 50 000 человек кричали «Ты цыган!» после гола. Я сделал вид, что не слышу, потому что хотел еще больше забить, ведь так они меня мотивировали. Когда я вышел на поле и на меня обрушилась ненависть, я сделал еще больше, потому что мне нужна была мотивация. Потом, когда толпа начала это делать, я подумал: «Громче, громче, громче». А потом судья дал мне желтую карточку, чего я не понимаю», – передает слова 44-летнего Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.
Матч 11-го тура итальянского чемпионата «Рома» – «Милан» в октябре 2021 года закончился со счетом 1:2 в пользу миланцев. Ибрагимович распечатал ворота соперника, забив гол на 25-й минуте. Спустя 2 минуты швед получил «горчичник». Та встреча была обильна на желтые карточки, поскольку игра была очень напряженной – главный судья Фабио Мареска суммарно показал 12 «горчичников».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Максим Жичиков рассказал, как Денис Гармаш вел себя в расположении харьковского клуба
Федор Захаров считает, что NAVI имеют преимущество, но матч может дойти до трех карт