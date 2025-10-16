Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ибрагимович вспомнил один из самых тяжелых дней в своей карьере
Другие новости
16 октября 2025, 12:23 | Обновлено 16 октября 2025, 12:24
119
0

Ибрагимович вспомнил один из самых тяжелых дней в своей карьере

Легендарный швед запомнил матч Рома – Милан четырехлетней давности

16 октября 2025, 12:23 | Обновлено 16 октября 2025, 12:24
119
0
Ибрагимович вспомнил один из самых тяжелых дней в своей карьере
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Легендарный нападающий и лучший бомбардиро сборной Швеции Златан Ибрагимович вспомнил один из самых тяжелых дней в своей карьере.

31 октября 2021 года во время матча «Рома» – «Милан» в адрес шведского форварда обрушились расистские оскорбления.

«Я помню тот день. 50 000 человек кричали «Ты цыган!» после гола. Я сделал вид, что не слышу, потому что хотел еще больше забить, ведь так они меня мотивировали. Когда я вышел на поле и на меня обрушилась ненависть, я сделал еще больше, потому что мне нужна была мотивация. Потом, когда толпа начала это делать, я подумал: «Громче, громче, громче». А потом судья дал мне желтую карточку, чего я не понимаю», – передает слова 44-летнего Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Матч 11-го тура итальянского чемпионата «Рома» – «Милан» в октябре 2021 года закончился со счетом 1:2 в пользу миланцев. Ибрагимович распечатал ворота соперника, забив гол на 25-й минуте. Спустя 2 минуты швед получил «горчичник». Та встреча была обильна на желтые карточки, поскольку игра была очень напряженной – главный судья Фабио Мареска суммарно показал 12 «горчичников».

По теме:
Экс-игрок Ромы разнес Довбика после матчей Артема за сборную Украины
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот украинец не является игроком топ-уровня»
Иногда они возвращаются. Защитник Баварии может перебраться в Серию А
Златан Ибрагимович Милан Рома - Милан Серия A чемпионат Италии по футболу
Оксана Баландина Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Стойте, я телефон забыл». Гармаш веселил одноклубников в Металлисте 1925
Футбол | 16 октября 2025, 12:11 0
«Стойте, я телефон забыл». Гармаш веселил одноклубников в Металлисте 1925
«Стойте, я телефон забыл». Гармаш веселил одноклубников в Металлисте 1925

Максим Жичиков рассказал, как Денис Гармаш вел себя в расположении харьковского клуба

Комментатор Maincast оценил шансы NAVI перед матчем с турецким составом
Киберспорт | 16 октября 2025, 11:04 5
Комментатор Maincast оценил шансы NAVI перед матчем с турецким составом
Комментатор Maincast оценил шансы NAVI перед матчем с турецким составом

Федор Захаров считает, что NAVI имеют преимущество, но матч может дойти до трех карт

Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Футбол | 15.10.2025, 16:09
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Футбол | 15.10.2025, 15:59
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
Динамо и Шахтер поддержали. Клубы УПЛ собрались на важную встречу
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Футбол | 16.10.2025, 03:44
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
В Италии вынесли вердикт Малиновскому после возвращения в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 15
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
14.10.2025, 10:49 20
Футбол
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 132
Футбол
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
14.10.2025, 23:17
Снукер
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
14.10.2025, 23:45
Футбол
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 210
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем