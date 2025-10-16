«Талант дает право на свободу». Гюлер ответил критикам Мбаппе

Турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер высказался о критике в адрес своего одноклубника французского форварда Килиана Мбаппе.

«Люди критикуют Мбаппе за то, что он слишком глубоко опускается? По-моему, мы должны позволить Килиану играть там, где он хочет. Его талант дает ему право на свободу. Он знает, что делает, знает, почему так глубоко погружается. Когда он это делает, мне приходится занимать его место», – передает слова хавбека Madrid Zone.

В нынешнем сезоне француз сыграл на клубном уровне в 8 матчах испанской Ла Лиги, в активе нападающего 9 голов и 2 результативные передачи. За сборную Франции в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года 26-летний футболист сыграл в 3 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 передачи.

Ранее Мбаппе сравнил два клуба, цвета которых защищал. Французский игрок отметил, что мадридский «Реал» является лучшим клубом в мире.