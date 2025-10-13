Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Килиан МБАППЕ: «Разница между ПСЖ и Реалом? Это лучший клуб мира»

Нападающий «Реала» сравнил два самых больших клуба в своей карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский нападающий Килиан Мбаппе высказался о разнице между парижским «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом»:

«Разница между «ПСЖ» и «Реалом»? Единственное отличие заключается в том, что «Реал» Мадрид – лучший клуб в мире. Здесь ты говоришь себе: я в лучшем клубе мира, я должен побеждать, быть примером для своих товарищей по команде и для людей».

В сезоне 2025/26 Килиан Мбаппе провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 14 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Ранее Килиан Мбаппе высказался о Криштиану Роналду.

По теме:
Луис Энрике требует от руководства ПСЖ подписать игрока Барселоны
ФОТО. «У него просто нет жизни»: мама Мбаппе рассказала про сына
Игрок Реала впервые за полгода приступит к тренировкам
Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лига 1 (Франция)
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
